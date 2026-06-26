Este fue el motivo de una fuerte explosión dentro de un cantón militar en Bogotá

En las últimas horas una fuerte explosión se escuchó en un sector del norte de Bogotá cerca a un cantón militar. Las alarmas se prendieron al pensarse que se trataría posiblemente de un atentado.

Sin embargo, el Ejército estableció que la explosión había obedecido a situaciones presentadas con una tubería de una caldera.

Sobre el incidente dijo el Ejército que: " El Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que, en las últimas horas, en la Sede Habitacional Colón, del @ejercito_coper, destinada al alojamiento de personal militar, se presentó un incidente asociado con el sistema de una de las calderas de las instalaciones".

Añadió la autoridad militar que: “de acuerdo con la información preliminar, el hecho habría sido ocasionado por un taponamiento en las tuberías de la caldera, situación que generó una explosión al interior de la infraestructura”.

“Hasta el momento, se reporta únicamente el daño de la tubería de la caldera. De manera inmediata, personal especializado y los organismos competentes activaron los protocolos de seguridad correspondientes para verificar las condiciones del lugar y establecer las causas exactas de lo ocurrido”, añadió el Ejército.