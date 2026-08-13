Julia Eva Pretelt es la nueva superintendente de Sociedades

Julia Eva Pretelt Vargas es la nueva Superintendente de Sociedades; tendrá la responsabilidad de acompañar y vigilar el funcionamiento de las empresas en Colombia.

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Pretelt es abogada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona, además de especializaciones en Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos, y en Negociación y Manejo de Conflictos.

También se ha desempeñado como árbitra, conciliadora y conjuez de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Atención …Julia Eva Pretelt es la nueva @SSociedades pic.twitter.com/Daz4aXS4Qh — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 14, 2026

Uno de los principales retos de Julia Eva Pretelt será fortalecer el acompañamiento a las empresas que atraviesan dificultades económicas, especialmente aquellas que buscan reorganizarse y mantenerse activas.

En un momento marcado por cambios en la economía y dificultades para algunos sectores, la superintendencia deberá facilitar procesos que permitan proteger los empleos, preservar las empresas y encontrar soluciones para los acreedores.

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Otro desafío estará relacionado con fortalecer la vigilancia sobre las sociedades y garantizar que cumplan las normas y actúen de manera transparente.

Pretelt también tendrá que responder a las nuevas dinámicas del sector empresarial, promover procesos más ágiles y acercar la entidad a los empresarios, especialmente a pequeñas y medianas empresas que requieren orientación para enfrentar sus dificultades y continuar creciendo.

También será importante fortalecer la confianza en la entidad y responder de manera oportuna a los problemas que afectan al sector empresarial.