Cristian Castro fue auxiliado por paramédicos tras su graduación de preparatoria en las últimas horas

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro, conocido por interpretar grandes éxitos del pop latino como “Azul”, “No podrás” y “Por amarte así”, celebró un hito personal al culminar formalmente sus estudios de educación media superior o preparatoria a los 51 años de edad.

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La ceremonia de graduación, realizada en las instalaciones del Teatro Royal Pedregal en la Ciudad de México, reunió a familiares, amigos y directivos de la institución educativa. Sin embargo, el acontecimiento académico se vio rodeado de especulaciones luego de que medios locales reportaran la presencia de paramédicos en el recinto al finalizar el acto.

El artista completó el programa educativo mediante la institución Prepa W, un modelo de enseñanza a distancia que le permitió alternar sus compromisos artísticos con la formación escolar. Durante la ceremonia, las directivas del centro educativo otorgaron a Castro un diploma de honor en reconocimiento a su desempeño y dedicación a lo largo del plan de estudios.

A la cita acudió su madre, la legendaria actriz y presentadora Verónica Castro, quien figuró como padrino de la promoción de egresados. La artista acompañó a su hijo utilizando apoyo de oxígeno y asistencia para desplazarse, reflejando las afectaciones físicas que ha sufrido en los últimos meses.

Asimismo, la presentadora mexicana Pati Chapoy, cercana a la familia, destacó públicamente la decisión del intérprete de retomar las aulas de clase a su edad, valorando la iniciativa como un gesto de superación personal que sirve de referente para quienes pospusieron sus estudios por prioridades laborales en la juventud.

Tras recibir la titulación, el cantante expresó públicamente su satisfacción y contó su deseo de iniciar una formación universitaria en la carrera de Ingeniería Industrial bajo la modalidad presencial. Durante sus intervenciones ante la prensa, Castro mencionó su intención de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo referencia a un supuesto pase directo.

La atención mediática se concentró en los minutos posteriores a la entrega de diplomas y a una presentación musical que el intérprete ofreció para sus compañeros y asistentes.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el ingreso de personal de servicios de emergencia al teatro, lo que desencadenó versiones sobre un presunto quebranto severo de salud o una crisis repentina del cantante.

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Lila Solana, allegada a la familia Castro que estuvo presente durante la jornada, declaró a la publicación mexicana TvNotas que el cansancio derivado del estrés acumulado y la carga emocional del momento incidieron en un desgaste físico momentáneo del intérprete, descartando de manera categórica que se tratara de un cuadro médico grave o de urgencia vital.

Posteriormente, durante un encuentro con los medios de comunicación, el propio Cristian Castro aclaró que su estado de salud es óptimo. El cantante explicó que las complicaciones al cierre de la jornada respondieron a desacuerdos y fallas organizativas en el espacio dispuesto para la atención a los periodistas, situación que generó aglomeraciones y desorden en el lugar, optando por retirarse con el apoyo del personal logístico.