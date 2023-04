Video | Cristian Castro apareció en ropa interior y protagonizó vergonzoso acto en pleno show

El cantante mexicano Cristian Castro parece disfrutar de la polémica, pues no es la primera vez que sus acciones motivan todo tipo de comentarios en redes sociales. De hecho, el intérprete de Por amarte así ha protagonizado momentos insólitos que han derivado en un sinfín de críticas de parte de los fanáticos.

En esta oportunidad, Castró desató la polémica durante el reciente concierto del grupo Miranda, en el teatro Gran Rex de Argentina. Mientras interpretaban la canción Prisioneros, los fanáticos notaron que el cantante mexicano lucía algo ligero de ropa.

Cristian Castro solo llevaba puestos sus tenis, una prenda corta en la zona media y un buzo de color azul. La sorpresa vino cuando los fans se percataron de que esa prenda no era una pantaloneta o algo por el estilo. Se trataba de sus calzoncillos.

No bastándole con eso, Castro luego procedió a quitarse el buzo y dejar al descubierto todo el tren superior. A pesar de que durante el show se escucharon algunos gritos de euforia mientras el mexicano se retiraba su prenda, la discusión en redes sociales quedó abierta y hay quienes critican el atípico momento.

Cristian Castró saltó a la tarima con un outfit bastante llamativo. - Foto: Fotograma 0:07 - video publicado en la cuenta de TikTok @ agosbuenheart_

Las imágenes se han hecho virales en las plataformas digitales. En TikTok, por ejemplo, el video suma más de tres millones de reproducciones. Así mismo, miles de usuarios han dejado sus comentarios.

“Si alguien es feliz en este mundo es mi querido Cristian Castro”. “Iba a salir a trotar, pero lo llamaron a cantar primero”. “Gustos que te puedes dar después de ser uno de los mejores cantantes de México en la historia. Grande Cristian”. “Todo le vale madres a Cristian”. “Sin palabras”. “Todoterreno nuestro Cristian Castro. Nada me sorprende”, dicen algunos de los comentarios destacados.

El segundo video, donde aparece justo el momento en que se quita el buzo y queda completamente en ropa interior, también acumula millones de visualizaciones en TikTok. De igual manera, los internautas no se han reservado sus opiniones.

“Sam Smith mexicano”. “Por fin tengo el físico de un famoso”. “De pronto flash, el chico del bikini azul”. “Sin filtros. Canta hermoso Cristian Castro y no le teme al qué dirán. Cada quién con su vida”. “Pero qué le ‘panzó'”. “Oh, mis ojos”. “No soy tímido ni a palos”, comentaron algunos usuarios en el segundo video.

El video con el bochornoso momento también llegó a Twitter, donde miles de usuarios han reaccionado.

“Qué joya, no puedo dejar de reír”. “Yo quiero de lo mismo que él toma”. “Me cae rebién ese Cristian Castro porque le vale queso lo que piensen los demás de él”. “¡Es increíble lo libre que es! Adoro que exista gente así y lo demuestre en público. En medio de tanta mierda te saca una sonrisa y Miranda son lo más”. “Es un verdadero rockstar, le vale un cacahuate, qué sabroso vivir así”. “Mi compadre Cristian vive sin darle explicaciones a nadie”. “Me pregunto cómo nos verá el a nosotros”, expresaron algunos usuarios de Twitter en la publicación que citó los videos.

Los videos suman millones de visualizaciones en TikTok. - Foto: Captura de pantalla TikTok @agosbuenheart_

Si bien la mayoría de usuarios elogió la libertad de Cristian Castro y aplaudió el hecho de que haga lo que quiere sin pensar en el qué dirán, hubo quienes no se mostraron tan convencidos.

Cristian Castro terminó el show usando solo sus calzoncillos y tenis. - Foto: Fotograma 0:08 - video publicado en la cuenta de TikTok @agosbuenheart_

“Tengo miedo de llegar a los 40 y tener una crisis de chavorruquez que me lleve a realizar esos ridículos”. “Finalmente terminó su mutación y se ha convertido en su madre, bien por él!!!”. “Me dio vergüenza ajena”. “Aquí la explicación de por qué no duran nada sus matrimonios, sus ex se dan cuenta ‘de qué pata cojea’. Solo se ha casado ‘para taparle el ojo al macho’. No quiere aceptar lo que realmente es, o ya por fin lo acepto?”.“Juan Gabriel tenía más estilo… este es un payaso”, dicen otros comentarios.