¿El chicharrón o su novia?: Sebastián Caicedo confesó qué lo tiene “enamorado”

El actor Sebastián Caicedo estuvo en boca de muchos tras romper su relación con Carmen Villalobos hace varios meses. La pareja era una de las más populares en la farándula colombiana, sin embargo, finalmente cada quien siguió su rumbo.

Sebastián encontró un nuevo amor, se trata de Juliana Diez, con quien comenzó a salir hace un tiempo y ahora han formalizado su relación. Desde entonces, sus seguidores en redes sociales continúan atentos a cómo se desarrolla este romance.

A través de su perfil en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 4,3 millones de seguidores, Sebastián Caicedo compartió un par de videos durante el asado que realizó en Medellín junto a sus amigos.

La jornada tuvo varios momentos curiosos, por ejemplo, en una instastorie, Sebastián mostró la particular técnica de uno de sus amigos para avivar el fuego de la parrilla y dejarla a punto para asar la carne. La herramienta ‘mágica’ fue un secador.

Juliana Diez y Sebastián Caicedo compartieron con sus amigos durante un asado en Medellín. - Foto: Captura de pantalla historia de Instagram @sebastiancaicedo

Luego, el actor reveló qué lo tiene tan enamorado de Medellín, aunque su confesión se vio interrumpida por una inesperada aparición.

“Les voy a contar qué me tiene enamorado de Medellín… ¿a ustedes no les encanta el chicharrón? A mí me fascina”, dijo inicialmente Sebastián Caicedo.

No obstante, poco después llegó Juliana para poner a prueba su juicio y determinar si realmente el chicharrón es lo que lo tiene enamorado de Medellín.

“Bueno, está bien. Esta princesa también me tiene enamorado”, anotó el actor.

A la pareja se le vio bastante unida y cariñosa, disfrutando de un momento de esparcimiento durante el asado. Segundos antes de finalizar el video, Sebastián y Juliana protagonizaron un romántico beso, demostrando el maravilloso momento por el que atraviesa su relación.

Novia de Sebastián Caicedo se sinceró sobre su relación y revivió duro momento de su pasado: “Mis lágrimas caían al piso”

Hace un par de semanas, Juliana Diez realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, donde despejó dudas de cómo arrancó su historia con Sebastián Caicedo. La empresaria no se guardó ningún detalle, aprovechando también para recordar un duro momento de su pasado.

Según se observó, la colombiana comentó que conoció a su actual novio en la iglesia a la que asisten, precisamente meses después de ella lidiar con un proceso interior por una ruptura amorosa que la marcó y la lastimó mucho. La paisa fue clara en que todo se dio por obra de Dios, coincidiendo con el artista en un momento muy bonito de su presente.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos no salen de los rumores de divorcio - Foto: Cuenta de Instagram @sebastiancaicedo

“Esta pregunta la tengo varias veces… A Sebastián lo conozco en la iglesia. Empezó a ir a la iglesia el año pasado, pero yo lo conocí un par de meses después de él empezar a asistir. Yo venía de un proceso de separación muy doloroso, donde oraba y mis rodillas estaban en el piso, mis lágrimas caían al piso, pasando mi proceso y que Dios sanara mi corazón. Esperaba que todos sus planes se cumplieran en mí, pero había cosas que lo mostraban todo tan imposible… fui a buscarlo, solo me importaba que Dios llegara a mi corazón y cuando menos lo pensé, conocí a Sebastián allí, en un tiempo muy bonito”, dijo en el video.

Diez aclaró que en ningún momento se metió en la relación de Caicedo con Carmen Villalobos, ya que se dio todo tiempo después de las rupturas amorosas. La empresaria puntualizó en que estaba tranquila y sabía cómo sucedió todo.

“Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio, que él le fue infiel a ella conmigo y no es así. Es bonito cuando hay paz en tu corazón y sabes que las cosas pasaron totalmente diferente. La primera vez que salí con Sebastián fue para mi cumpleaños un 22 de octubre, y desde allí los dos decidimos caminar creyendo en las cosas de Dios”, agregó.

De igual manera, la novia del actor afirmó que actualmente estaba muy bien con su relación, disfrutando plenamente de las situaciones que se presentaban y de los espacios que aparecían en el camino.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez se encuentran disfrutando de su unión. - Foto: Instagram @sebastiancaicedo @julianadiez

“Vamos muy bien, somos una pareja que en medio de nuestra imperfección humana buscamos mucho, mucho, juntos de la presencia de Dios. Vamos a la iglesia, tenemos tiempo de oración juntos, individuales, porque debemos construir primero una relación íntima y personal con Dios y después con esa persona que amamos, con nuestros hijos, con toda la gente que está a nuestro alrededor”, señaló.

Ante la inquietud de cómo describía a Sebastián Caicedo y por qué creía que era un amor bonito, Juliana Diez enfatizó en que el corazón que tenía era la verdadera razón de su amor. Ver lo entregado a Dios hizo que viera detalles únicos y genuinos.

“Es un hombre muy guapo, tiene un corazón… una humildad. Es un hombre que ha recibido a Dios en su corazón y cuando tú conoces a una persona que aprende a amar a Dios primero que todo es una garantía para ti que ese hombre o esa mujer va a hacer todo lo posible para ser íntegro en su vida y en sus decisiones, porque sabe que ya no vive más para él, sino que vive para agradar a Dios y para crecer en su relación con Dios”, dijo para finalizar esta ronda de preguntas.