Gente

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

El actor dejó a la luz otras confesiones que no fueron tomadas de buena forma en redes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

1 de enero de 2026, 1:20 p. m.
Sebastián Caicedo hizo confesión sobre su relación que lo hizo pedir perdón
Sebastián Caicedo hizo confesión sobre su relación que lo hizo pedir perdón Foto: Instagram @sebastiancaicedo

En diciembre del año 2024, Sebastián Caicedo contrajo matrimonio con su pareja, la emprendedora Juliana Diez.

La boda marcó un nuevo capítulo en la vida del actor colombiano, conocido por su amplia trayectoria en la televisión, con participaciones en producciones como Padres e hijos, Francisco el matemático, Pandillas, guerra y paz, Los Reyes, Nadie es eterno en el mundo, Sin senos no hay paraíso, Niños ricos, padres pobres, Mentiras perfectas, El señor de los cielos, Anónima y Las malcriadas, entre muchas otras.

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte
Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte Foto: Captura de YouTube Frank López

La relación entre Caicedo y Diez comenzó después de que el actor atravesara una etapa personal difícil que estuvo marcada por la depresión tras su separación de la actriz barranquillera Carmen Villalobos, con quien estuvo casado.

Según ha contado, ese periodo oscuro fue clave para darle un giro de 360 grados a su vida emocional y espiritual.

Gente

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Gente

Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Gente

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Gente

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Gente

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Gente

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

Gente

Sebastián Caicedo habló de Carmen Villalobos y dejó al aire cómo la superó “tan rápido”: “Hay un lapso”

Gente

Famoso actor confesó su intención de llegar a ‘MasterChef’; su esposa necesita que aprenda a cocinar: “Requiere que yo aprenda”

Gente

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte y dejó un rotundo mensaje: “Hoy en día entiendo”

Sebastián Caicedo habló de Carmen Villalobos y dejó al aire cómo la superó “tan rápido”: “Hay un lapso”

Sebastián Caicedo habló del celibato en su relación

Desde el inicio de su noviazgo, la pareja expresó públicamente que su vínculo estaba cimentado en la fe y en su cercanía con Dios, lo que los llevó a tomar decisiones como optar por el celibato.

No obstante, en una reciente entrevista en la emisora Bésame, el actor reconoció que no lograron cumplir ese propósito con la disciplina que se habían propuesto.

Sebastián Caicedo recibió críticas por su matrimonio con Juliana Diez
Sebastián Caicedo recibió críticas por su matrimonio con Juliana Diez Foto: Instagram de Sebastián Caicedo

En la misma conversación, Sebastián dejó claro que el hecho de no cumplir con reservarse hasta el matrimonio, hizo que ambos le tuvieran que pedir perdón a Dios. Además, también se vieron en la obligación de replantear su relación como pareja.

“Yo fui perro, me metí con muchísimas mujeres, yo también tengo que reconocer que nosotros caímos ahí, yo ya lo había contado [...] Nosotros tratamos de agradarle a Dios, pero caímos”, dijo el famoso actor.

@besamecolombia

Sebastián Caicedo se sinceró con las #Inexpertas y contó que tuvo su momento de ser "perro" 🐶 antes de acercarse a Dios y encarrilar su vida 😲 #Bésame #SebastiánCaicedo #Parejas #Religión

♬ sonido original - Bésame Colombia

Desde un inicio, Sebastián ha hecho énfasis en que su relación está basada en Dios y no “en las emociones físicas del hombre”, pero su fe no fue suficiente para cumplir con el propósito, y a su vez, sintió que falló.

“Dijimos, ‘Oye, ¿sabes qué? No se sintió tan chévere’, porque sentíamos que le fuimos infieles y tuvimos que pedirle perdón a Dios y ahí nos guardamos hasta el matrimonio, pero no te imaginas después del matrimonio lo que se sintió y lo que se siente hoy al saber que estamos haciendo las cosas bien“, afirmó Caicedo.

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte y dejó un rotundo mensaje: “Hoy en día entiendo”

Las palabras del actor despertaron ciertas reacciones de las personas en redes sociales, algunos apoyándolo y otros no: “Ay Dios!! Entonces nadie le agrada a Dios por eso?”; “Se agrada a Dios dejando de pecar”; “Mucho show y no hay tarima”; “Su discurso personalmente no convence mucho”.

Más de Gente

Yo me llamo

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Sebastián Caicedo y su esposa Juliana Diez

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

"Esto da lástima", le dan palo a por extravagante comportamiento

Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Estas prácticas pueden estar dañando su televisor y disminuyendo la vida útil del electrodoméstico

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Ritual fin de año 2026

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Artistas Colombianos ¿Cuánto cobran por una presentación?

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Esta sería la razón por la que el programa dejaría de ser emitido en el 2025.

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Rituales de Año Nuevo.

Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Noticias Destacadas