Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

En diciembre del año 2024, Sebastián Caicedo contrajo matrimonio con su pareja, la emprendedora Juliana Diez.

La boda marcó un nuevo capítulo en la vida del actor colombiano, conocido por su amplia trayectoria en la televisión, con participaciones en producciones como Padres e hijos, Francisco el matemático, Pandillas, guerra y paz, Los Reyes, Nadie es eterno en el mundo, Sin senos no hay paraíso, Niños ricos, padres pobres, Mentiras perfectas, El señor de los cielos, Anónima y Las malcriadas, entre muchas otras.

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte Foto: Captura de YouTube Frank López

La relación entre Caicedo y Diez comenzó después de que el actor atravesara una etapa personal difícil que estuvo marcada por la depresión tras su separación de la actriz barranquillera Carmen Villalobos, con quien estuvo casado.

Según ha contado, ese periodo oscuro fue clave para darle un giro de 360 grados a su vida emocional y espiritual.

Sebastián Caicedo habló del celibato en su relación

Desde el inicio de su noviazgo, la pareja expresó públicamente que su vínculo estaba cimentado en la fe y en su cercanía con Dios, lo que los llevó a tomar decisiones como optar por el celibato.

No obstante, en una reciente entrevista en la emisora Bésame, el actor reconoció que no lograron cumplir ese propósito con la disciplina que se habían propuesto.

Sebastián Caicedo recibió críticas por su matrimonio con Juliana Diez Foto: Instagram de Sebastián Caicedo

En la misma conversación, Sebastián dejó claro que el hecho de no cumplir con reservarse hasta el matrimonio, hizo que ambos le tuvieran que pedir perdón a Dios. Además, también se vieron en la obligación de replantear su relación como pareja.

“Yo fui perro, me metí con muchísimas mujeres, yo también tengo que reconocer que nosotros caímos ahí, yo ya lo había contado [...] Nosotros tratamos de agradarle a Dios, pero caímos”, dijo el famoso actor.

Desde un inicio, Sebastián ha hecho énfasis en que su relación está basada en Dios y no “en las emociones físicas del hombre”, pero su fe no fue suficiente para cumplir con el propósito, y a su vez, sintió que falló.

“Dijimos, ‘Oye, ¿sabes qué? No se sintió tan chévere’, porque sentíamos que le fuimos infieles y tuvimos que pedirle perdón a Dios y ahí nos guardamos hasta el matrimonio, pero no te imaginas después del matrimonio lo que se sintió y lo que se siente hoy al saber que estamos haciendo las cosas bien“, afirmó Caicedo.

Las palabras del actor despertaron ciertas reacciones de las personas en redes sociales, algunos apoyándolo y otros no: “Ay Dios!! Entonces nadie le agrada a Dios por eso?”; “Se agrada a Dios dejando de pecar”; “Mucho show y no hay tarima”; “Su discurso personalmente no convence mucho”.