Victoria Ruffo es una de las figuras más reconocidas de la televisión en México, especialmente por su trayectoria en telenovelas que marcaron a varias generaciones.

Con una carrera que supera las cuatro décadas, ha protagonizado producciones exitosas como Simplemente María y La madrastra, consolidándose como un rostro emblemático del melodrama latinoamericano.

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Su estilo interpretativo, cargado de emoción y fuerza, la convirtió en referente del género en los años 80 y 90. Además de actuar, su vida personal ha atraído la atención de los medios, manteniéndola presente en las conversaciones públicas y en el afecto de millones de seguidores.

Según lo registrado, Victoria Ruffo fue el centro de atención en una serie de noticias sobre su vida. La celebridad fue foco de reacciones, luego de que se rumorara que había muerto.

En TikTok circuló un clip que confundió a miles de personas, ya que se difundió a gran velocidad y afirmó que la mexicana había perdido la vida luego de varios días en los que estuvo delicada de salud por una infección. Según la información, se encontraba hospitalizada en la Ciudad de México y fue un familiar quien confirmó lo sucedido.

Al no ser verificado el contenido, pese a lo verosímil y creíble, Victoria Ruffo salió a desmentir su supuesta muerte, al indicar que todo era falso y se trataba de una noticia engañosa.

La actriz usó sus redes sociales para decir que lo que se decía no era cierto, ya que solo eran rumores y chismes sin pruebas que lo apoyaran. Allí señaló a la prensa que nunca se corroboró esto y que seguía muy viva, en medio de una rueda de prensa.

“¿De qué me morí, tú? Aquí estoy vivita y coleando, todavía”, dijo.

Este caso se suma a una ola de desinformación que abunda en redes sociales, ya que Laura Bozzo y Bruce Willis fueron víctimas de estas noticias falsas.