Gente

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

La peruana fue blanco de publicaciones en redes sociales, donde se le mostraba en un estado preocupante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 1:36 a. m.
La presentadora de televisión se pronunció tras noticias que rondaron en redes sociales.
La presentadora de televisión se pronunció tras noticias que rondaron en redes sociales. Foto: Getty Images

Laura Bozzo se ha consolidado como una de las presentadoras latinoamericanas con mayor reconocimiento en la televisión internacional, gracias a la amplia trayectoria que ha forjado a lo largo de los años. La comunicadora peruana volvió a acaparar la atención al convertirse en una de las figuras más polémicas del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, donde compartió escenario con personalidades como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

Aunque su carrera le ha permitido transitar por distintos formatos y experiencias, para muchos espectadores su paso por los realities del canal marcó una etapa clave. Su manera de competir, las estrategias que utilizó y las controversias que protagonizó la posicionaron con mayor fuerza ante el público, que no dudó en manifestarle su apoyo a través de redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Laura Bozzo volvió a llamar la atención de los curiosos con una inesperada situación, la cual se relacionaba con su vida. La presentadora fue protagonista de comentarios y publicaciones en las que se aseguraba que había muerto, debido a imágenes que circularon.

¿Bruce Willis falleció? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

De acuerdo con lo que quedó registrado, videos y fotos, generadas con inteligencia artificial, hicieron creer que la celebridad había muerto a los 74 años. Las especulaciones se apoderaron de las plataformas digitales, al punto que los usuarios replicaron esto con rapidez y manifestaron su preocupación por verla en un evidente desgaste de salud.

Gente

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Gente

Exmánager de Jessi Uribe habló por primera vez y dejó en evidencia detalle tras polémica: “Claro que me decepcionó”

Gente

Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

Gente

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

Gente

“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

Gente

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Gente

Laura Bozzo destapó cómo quedó tras retoque estético que se hizo; dejó sin palabras con el resultado: “Horroroso eso”

Gente

Laura Bozzo dejó con la boca abierta a sus seguidores por su impresionante cambio físico

Gente

“Yo soy la reina”, expulsan a Laura Bozzo de un reconocido reality en España

Las publicaciones en TikTok mostraban a Laura Bozzo aparentemente enferma y con un semblante bajo, por lo que la noticia comenzó a hacer eco y llegó a la peruana, quien, sin problema alguno, utilizó el tema para subir un video y aclarar el panorama.

En el clip se veía cómo la presentadora llegaba trasladada en una camilla, con una manta hospitalaria encima. Una vez llega al set, se levanta y comienza a bailar con sus espectadores, manifestando estar bien.

Aunque el contenido se ve de años atrás, la famosa reveló que era una fake news (Noticia falsa), intentando que no se mintiera acerca de esto.

“No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos 🤣🤣🤣 ¿Es en serio? Besos a mi público ♥️♥️♥️los amo, pronto de regreso 🥳🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻“, escribió en el pie de foto, mostrando sorpresa y gracia.

“Alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos🤣🤣”, agregó.

De esta manera, los seguidores reaccionaron y comentaron, rechazando estos intentos malintencionados por afectar su imagen y vida.

Más de Gente

Zahira Benavides comparte testimonio sobre una experiencia espiritual reciente

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Laura Bozzo

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Jessi Uribe

Exmánager de Jessi Uribe habló por primera vez y dejó en evidencia detalle tras polémica: “Claro que me decepcionó”

Taliana Vargas se pronuncia frente altercado entre candidatos a la Alcaldía de Cali.

Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

Música inédita y tecnología: el ambicioso proyecto para que la voz de Yeison Jiménez siga viva en más de 50 canciones

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

La artista se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

Cruce entre Diana Ángel y Karoll Márquez

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado de urgencia por preocupante tema de salud; estaría en UCI

la barranquillera confirma show central en el GP de Arabia Saudita 2026

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

Noticias Destacadas