¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Laura Bozzo se ha consolidado como una de las presentadoras latinoamericanas con mayor reconocimiento en la televisión internacional, gracias a la amplia trayectoria que ha forjado a lo largo de los años. La comunicadora peruana volvió a acaparar la atención al convertirse en una de las figuras más polémicas del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, donde compartió escenario con personalidades como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

Aunque su carrera le ha permitido transitar por distintos formatos y experiencias, para muchos espectadores su paso por los realities del canal marcó una etapa clave. Su manera de competir, las estrategias que utilizó y las controversias que protagonizó la posicionaron con mayor fuerza ante el público, que no dudó en manifestarle su apoyo a través de redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Laura Bozzo volvió a llamar la atención de los curiosos con una inesperada situación, la cual se relacionaba con su vida. La presentadora fue protagonista de comentarios y publicaciones en las que se aseguraba que había muerto, debido a imágenes que circularon.

De acuerdo con lo que quedó registrado, videos y fotos, generadas con inteligencia artificial, hicieron creer que la celebridad había muerto a los 74 años. Las especulaciones se apoderaron de las plataformas digitales, al punto que los usuarios replicaron esto con rapidez y manifestaron su preocupación por verla en un evidente desgaste de salud.

Las publicaciones en TikTok mostraban a Laura Bozzo aparentemente enferma y con un semblante bajo, por lo que la noticia comenzó a hacer eco y llegó a la peruana, quien, sin problema alguno, utilizó el tema para subir un video y aclarar el panorama.

En el clip se veía cómo la presentadora llegaba trasladada en una camilla, con una manta hospitalaria encima. Una vez llega al set, se levanta y comienza a bailar con sus espectadores, manifestando estar bien.

Aunque el contenido se ve de años atrás, la famosa reveló que era una fake news (Noticia falsa), intentando que no se mintiera acerca de esto.

“No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos 🤣🤣🤣 ¿Es en serio? Besos a mi público ♥️♥️♥️los amo, pronto de regreso 🥳🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻“, escribió en el pie de foto, mostrando sorpresa y gracia.

“Alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos🤣🤣”, agregó.

De esta manera, los seguidores reaccionaron y comentaron, rechazando estos intentos malintencionados por afectar su imagen y vida.