Gente

¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

Las especulaciones surgieron luego de que Emma Heming compartiera una publicación en redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de enero de 2026, 5:53 p. m.
La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis
La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis Foto: AFP

Bruce Willis se consolidó como una de las grandes figuras de Hollywood gracias a su participación en películas icónicas como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido y El quinto elemento, entre muchas otras, donde dejó huella con personajes memorables y un estilo inconfundible.

No obstante, en 2022 el actor sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo de la actuación, luego de ser diagnosticado con afasia, una condición neurológica que afecta la capacidad de comunicarse, así como las habilidades para leer y escribir.

Un año más tarde, su familia —integrada por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming y su expareja, Demi Moore— informó que su estado de salud había empeorado y que Willis enfrentaba un diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad degenerativa que impacta funciones cognitivas y conductuales.

Cerebro del actor de Hollywood Bruce Willis será donado a la ciencia, familia confirmó la decisión

La situación generó mayor preocupación tras declaraciones de Wilfried Gliem, quien se presentó como tío político del actor, al señalar que Bruce Willis tendría dificultades para reconocer a personas cercanas, incluida su madre, Marlene Willis, y que mantener una conversación normal ya no sería posible.

Gente

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

Gente

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

Gente

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Gente

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Gente

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Gente

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Gente

Cerebro del actor de Hollywood Bruce Willis será donado a la ciencia, familia confirmó la decisión

Gente

Esposa de Bruce Willis explicó por qué el actor se encuentra en un centro de cuidado: “Fue una decisión difícil”

Gente

Bruce Willis se despidió de su familia; fotografía inmortalizó el triste momento

Sin embargo, la atención giró recientemente a un mensaje que publicó la esposa del famoso, donde recordaba una experiencia que pasaron juntos. La prensa internacional recopiló lo que se hablaba en plataformas digitales, haciendo énfasis en el tiempo en el que estaba escrito el texto.

“Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestra última atracción fue Viper y ¡guau!, recordaba que era mucho más divertida de lo que realmente fue. No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y esa vez fue divertida. Estoy bastante segura de que no se debe llevar cámara en esas atracciones, pero me alegra mucho que él la llevara”, dijo.

“Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo adoro. Y, simplemente, extraño que fuera mi compañero de paseo”, agregó.

De igual manera, otro detalle que alarmó a más de uno fue la ausencia del actor en las fiestas de cierre de año, específicamente en la familia de Demi Moore y sus hijas.

No obstante, Emma se vio obligada a aclarar la situación de forma puntual, subiendo una nueva imagen con Bruce Willis, quien se encuentra en un centro de cuidado.

Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunado de conocer este tipo de amor”, escribió, sin dar ningún indicio de la supuesta pérdida, como varios especularon.

Más de Gente

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, reveló nuevos detalles sobre lo que habría causado su enfermedad.

¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

La Oreja de Van Gogh respondió con dedicatoria a Amaia Montero, críticas en su contra.

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

ANDREA PETRO HERRÁN

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro.

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Niño Prodigio

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Foto: Instagram @laveronicaorozco

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

Filtran nombres de cinco posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity’: estos actores llegarían a la cocina más famosa en 2026

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos, este jueves 8 de enero de 2026, según Nana Calistar; la astróloga lanzó importantes vaticinios

Carla Giraldo

Carla Giraldo dejó en evidencia su relación con inesperado video, a pocos días del regreso de ‘La casa de los famosos’

Noticias Destacadas