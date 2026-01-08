¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

Bruce Willis se consolidó como una de las grandes figuras de Hollywood gracias a su participación en películas icónicas como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido y El quinto elemento, entre muchas otras, donde dejó huella con personajes memorables y un estilo inconfundible.

No obstante, en 2022 el actor sorprendió al mundo al anunciar su retiro definitivo de la actuación, luego de ser diagnosticado con afasia, una condición neurológica que afecta la capacidad de comunicarse, así como las habilidades para leer y escribir.

Un año más tarde, su familia —integrada por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming y su expareja, Demi Moore— informó que su estado de salud había empeorado y que Willis enfrentaba un diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad degenerativa que impacta funciones cognitivas y conductuales.

La situación generó mayor preocupación tras declaraciones de Wilfried Gliem, quien se presentó como tío político del actor, al señalar que Bruce Willis tendría dificultades para reconocer a personas cercanas, incluida su madre, Marlene Willis, y que mantener una conversación normal ya no sería posible.

Sin embargo, la atención giró recientemente a un mensaje que publicó la esposa del famoso, donde recordaba una experiencia que pasaron juntos. La prensa internacional recopiló lo que se hablaba en plataformas digitales, haciendo énfasis en el tiempo en el que estaba escrito el texto.

“Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestra última atracción fue Viper y ¡guau!, recordaba que era mucho más divertida de lo que realmente fue. No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y esa vez fue divertida. Estoy bastante segura de que no se debe llevar cámara en esas atracciones, pero me alegra mucho que él la llevara”, dijo.

“Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo adoro. Y, simplemente, extraño que fuera mi compañero de paseo”, agregó.

De igual manera, otro detalle que alarmó a más de uno fue la ausencia del actor en las fiestas de cierre de año, específicamente en la familia de Demi Moore y sus hijas.

No obstante, Emma se vio obligada a aclarar la situación de forma puntual, subiendo una nueva imagen con Bruce Willis, quien se encuentra en un centro de cuidado.

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunado de conocer este tipo de amor”, escribió, sin dar ningún indicio de la supuesta pérdida, como varios especularon.