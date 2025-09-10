Suscribirse

Esposa de Bruce Willis explicó por qué el actor se encuentra en un centro de cuidado: “Fue una decisión difícil”

Emma contó detalles de la enfermedad del actor y se refirió a los comentarios negativos que ha recibido.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

10 de septiembre de 2025, 10:09 p. m.
La modelo Emma Heming Willis junto a su esposo, el actor Bruce Willis.
Emma Heming Willis explicó el porqué de la decisión que tomó de no vivir con su esposo, Bruce Willis. | Foto: VCG via Getty Images

El actor Bruce Willis es reconocido por su participación en famosas producciones como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido, Quinto Elemento, entre muchas otras en las que destacó por su talento para representar importantes personajes.

Sin embargo, en 2022 dio a conocer la impactante noticia de su retiro de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad para comunicarse, escribir o leer.

Contexto: Diego Trujillo reveló los límites que se deben tener en la primera cita y cómo ha logrado conquistar: “no hagan eso”

Al año siguiente, la familia compuesta por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming e incluso su expareja Demi Moore comunicaron que la condición del también productor había progresado y padecía demencia frontotemporal (DFT).

El estado de salud del actor preocupó, pues Wilfried Gliem, quien dijo ser tío político de Willis, afirmó que el famoso ya no estaba seguro de reconocer a varias personas cercanas a él, como su madre, Marlene Willis, y que ya no era posible tener una conversación fluida.

El actor ha logrado mantener a todos sus hijos juntos
Los hijos del actor. | Foto: @emmahemingwillis

Debido a los trastornos neurodegenerativos que estaban afectando el comportamiento y las nuevas dificultades que estaba presentando el actor, su actual pareja reveló que fue llevado a un lugar especial en el que cuenta con atención médica específica y las adecuaciones necesarias.

¿Por qué Emma decidió enviar a Bruce Willis a centro de cuidado?

Emma Heming fue la invitada especial a Good Morning America, programa en el que abarcó temas como su libro El viaje inesperado, inspirado en lo que vivió después de conocer la enfermedad que padece su esposo y cómo lo afrontó; en el programa habló de algunos síntomas y aprovechó para responder a las críticas.

Cuando recibimos el diagnóstico de Bruce, salimos de esa cita sin esperanza, sin una hoja de ruta”, afirmó la mujer, quien pensaba que no se podía hacer nada, pero sabía que otras personas podrían estar pasando por lo mismo y decidió escribir su libro para que el próximo cuidador tuviera el conocimiento apropiado.

Emma Heming Willis on why she and Bruce Willis live separately

Una decisión que tomó porque al inicio Emma no tenía apoyo y tuvo que realizar distintas cosas para conseguirlo; por eso quiere compartir lo que sabe con alguien que lo necesite.

Sin embargo, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles y fue dejar de vivir con el actor para que él pudiera tener los cuidados pertinentes en otro lugar:

Realmente no es tema de debate, ya sabes. Ahora sé que Bruce recibe la mejor atención el 100 % del tiempo. Sus necesidades están cubiertas al 100 %, así como las de nuestras dos hijas pequeñas. Así que no voy a votar sobre eso”, añadió.

Contexto: Sebastián Caicedo se alejó de las pantallas; esta es la inesperada razón y la propuesta que rechazó

Heming sabía que sería un tema que daría mucho de qué hablar y es por eso que se ha enfocado en querer visibilizar a las personas que cuidan a quienes padecen estos trastornos, porque son juzgados sin conocer su experiencia.

Asimismo, afirmó que fue el neurocirujano el que le dijo que necesitaba ayuda porque, aunque no lo estaban haciendo mal, no iba a poder ella sola y tenía que cuidar de sí misma también.

