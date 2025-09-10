El actor Bruce Willis es reconocido por su participación en famosas producciones como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido, Quinto Elemento, entre muchas otras en las que destacó por su talento para representar importantes personajes.

Sin embargo, en 2022 dio a conocer la impactante noticia de su retiro de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad para comunicarse, escribir o leer.

Al año siguiente, la familia compuesta por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming e incluso su expareja Demi Moore comunicaron que la condición del también productor había progresado y padecía demencia frontotemporal (DFT).

El estado de salud del actor preocupó, pues Wilfried Gliem, quien dijo ser tío político de Willis, afirmó que el famoso ya no estaba seguro de reconocer a varias personas cercanas a él, como su madre, Marlene Willis, y que ya no era posible tener una conversación fluida.

Debido a los trastornos neurodegenerativos que estaban afectando el comportamiento y las nuevas dificultades que estaba presentando el actor, su actual pareja reveló que fue llevado a un lugar especial en el que cuenta con atención médica específica y las adecuaciones necesarias.

¿Por qué Emma decidió enviar a Bruce Willis a centro de cuidado?

Emma Heming fue la invitada especial a Good Morning America, programa en el que abarcó temas como su libro El viaje inesperado, inspirado en lo que vivió después de conocer la enfermedad que padece su esposo y cómo lo afrontó; en el programa habló de algunos síntomas y aprovechó para responder a las críticas.

“Cuando recibimos el diagnóstico de Bruce, salimos de esa cita sin esperanza, sin una hoja de ruta”, afirmó la mujer, quien pensaba que no se podía hacer nada, pero sabía que otras personas podrían estar pasando por lo mismo y decidió escribir su libro para que el próximo cuidador tuviera el conocimiento apropiado.

Una decisión que tomó porque al inicio Emma no tenía apoyo y tuvo que realizar distintas cosas para conseguirlo; por eso quiere compartir lo que sabe con alguien que lo necesite.

Sin embargo, tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles y fue dejar de vivir con el actor para que él pudiera tener los cuidados pertinentes en otro lugar:

“Realmente no es tema de debate, ya sabes. Ahora sé que Bruce recibe la mejor atención el 100 % del tiempo. Sus necesidades están cubiertas al 100 %, así como las de nuestras dos hijas pequeñas. Así que no voy a votar sobre eso”, añadió.

Heming sabía que sería un tema que daría mucho de qué hablar y es por eso que se ha enfocado en querer visibilizar a las personas que cuidan a quienes padecen estos trastornos, porque son juzgados sin conocer su experiencia.