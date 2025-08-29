Suscribirse

Bruce Willis se despidió de su familia; fotografía inmortalizó el triste momento

Tras ser diagnosticado con demencia, la estrella de Hollywood fue trasladada a un centro de cuidado.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 2:57 a. m.
Bruce Willis
El actor fue diagnosticado con demencia desde hace varios años. | Foto: getty images

En el año 2022, los millones de fanáticos del reconocido actor Bruce Willis quedaron sorprendidos luego de que, sin previo aviso, el artista anunciara su retiro de las pantallas y del mundo del entretenimiento.

Esta noticia causó controversia en su momento, pues durante varias décadas, el alemán brilló en producciones como Duro de matar, Sexto sentido, El protegido y Glass, en las que enamoró a miles con su gran talento para ponerse bajo la piel de importantes personajes, además de producir y protagonizar formatos cómicos, dramáticos y de acción.

Los tropiezos a la hora de comprender palabras hacen parte de los síntomas de la enfermedad detectada a Bruce Willis.
El actor es una de las estrellas más grandes en el mundo del cine. | Foto: Charles Sykes / Invision / AP

La razón por la que Bruce Willis anunció su retiro

El motivo que llevó al actor a tomar esta decisión estuvo relacionada directamente con su salud, pues fue diagnosticado con demencia frontotemporal, enfermedad causada por varios trastornos que con el paso del tiempo causan fuertes daños en los lóbulos frontal y temporal del cerebro, según la plataforma MedLine Plus.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se retira de la carrera que ha significado tanto para él. Estamos pasando esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos informar a sus fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él”, dijo su esposa por medio de un comunicado que fue publicado en las redes sociales.

Contexto: Hija de Bruce Willis publica tierna foto junto a él y en redes ‘estallan’ de emoción

Después del anuncio, Bruce Willis había permanecido en su casa familiar, en compañía de su esposa Emma Heming y sus dos hijas. Sin embargo, en las últimas horas se reveló un importante cambio en la dinámica.

Bruce Willis se despidió de su familia

En una reciente entrevista con la periodista Diane Sawyer, la esposa del actor reveló que el hombre ya no vive en su casa, pues fue llevado a un lugar especial en el que cuenta con atención médica especial, las 24 horas del día y algunas adecuaciones para facilitar su desplazamiento dentro del lugar.

El actor norteamericano fue diagnosticado con demencia frontotemporal
El actor ha presentado un preocupante estado de salud. | Foto: VCG via Getty Images

“Bruce querría que ellas estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas”, dijo la mujer frente a las cámaras.

Además, reveló que su nueva residencia se encuentra ubicada muy cerca a la casa que compartió con sus hijas y, de manera constante, Mabel y Evelyn, quienes en la actualidad tienen 13 y 11 años de edad, lo visitan y comparten tiempo de calidad con él, en lo que su enfermedad le permite.

Una imagen de la despedida llamó la atención en las redes sociales y se convirtió en tendencia en distintas plataformas:

Bruce WillisDemencia

