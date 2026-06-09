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Los 4 signos del horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la semana del 9 al 14 de junio

Los próximos días traerían sorpresas para los creyentes en la astrología occidental.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

9 de junio de 2026 a las 3:23 p. m.
Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo.
Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La segunda semana de junio llega con movimientos energéticos que, según las interpretaciones del horóscopo chino, podrían favorecer especialmente a cuatro signos del zodiaco oriental. Entre el 9 y el 14 de junio, algunas personas podrían experimentar oportunidades inesperadas relacionadas con el dinero, el trabajo, las relaciones personales o proyectos que parecían estancados.

Aunque estas predicciones forman parte de las creencias astrológicas y no representan certezas, son miles las personas que siguen de cerca los mensajes del horóscopo chino en busca de orientación y señales para afrontar el día a día.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Estos son algunos de los signos que tendrían suerte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

El Dragón será uno de los signos más favorecidos durante esta semana. La energía que lo rodeará podría impulsar decisiones importantes y abrir puertas que parecían cerradas hace algún tiempo.

En el ámbito laboral, se prevén noticias positivas relacionadas con reconocimientos, propuestas o conversaciones que podrían resultar beneficiosas a futuro. También existe la posibilidad de recibir apoyo de personas influyentes o de encontrar soluciones a problemas que venían generando preocupación.

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Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

Para los nacidos bajo el signo del Caballo, la semana del 9 al 14 de junio podría traer una racha favorable en asuntos económicos y profesionales.

Los expertos en astrología oriental señalan que será un momento ideal para tomar iniciativas, presentar ideas o avanzar en proyectos que habían permanecido en pausa. La perseverancia mostrada durante los últimos meses podría comenzar a dar resultados concretos.

Horóscopo chino
Horóscopo chino con cada uno de sus animales representados. Foto: Getty Images

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027)

La Cabra también figura entre los signos que podrían vivir momentos afortunados durante estos días. La energía de la semana favorecerá especialmente los vínculos afectivos y las relaciones familiares.

Aquellas personas que hayan atravesado desacuerdos o distanciamientos tendrían mayores posibilidades de encontrar puntos de conciliación y recuperar la armonía. Asimismo, podrían surgir invitaciones, celebraciones o encuentros que generen alegría y bienestar emocional.

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Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028)

El Mono cerrará la lista de los signos más favorecidos de la semana. Su creatividad y capacidad para adaptarse a los cambios serán claves para aprovechar las oportunidades que podrían presentarse.

Las predicciones indican que este signo tendrá una tendencia positiva en temas relacionados con estudios, emprendimientos y crecimiento personal. Incluso, algunas propuestas inesperadas podrían convertirse en el inicio de proyectos importantes para el futuro.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.