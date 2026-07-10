Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían más suerte el fin de semana del 11 al 13 de juliio

El fin de semana del 11 al 13 de julio llega con una energía favorable para varios signos del horóscopo chino. De acuerdo con esta tradición milenaria, la combinación de los movimientos energéticos de estos días favorecerá especialmente a quienes buscan avances en el amor, el dinero o los proyectos personales.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el sábado 11 de julio para los 12 signos

Aunque cada signo vivirá este período de manera diferente, hay tres animales del zodiaco oriental que podrían recibir una dosis extra de buena fortuna.

Se trata de jornadas ideales para tomar decisiones importantes, iniciar conversaciones pendientes o simplemente aprovechar las oportunidades que aparezcan de forma inesperada.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

Las personas nacidas bajo el signo del Dragón podrían ser las grandes favorecidas durante este fin de semana. La energía estará de su lado para resolver asuntos que parecían estancados y encontrar soluciones con mayor facilidad.

En el ámbito laboral o económico podrían presentarse noticias alentadoras, mientras que en el plano personal tendrán la oportunidad de fortalecer vínculos con familiares, amigos o la pareja. La intuición será uno de sus principales aliados, por lo que confiar en el instinto podría marcar la diferencia.

Horóscopo chino con cada uno de sus animales representados. Foto: Getty Images

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023)

El Conejo también figura entre los signos con mejor panorama para estos días. Después de varias semanas de incertidumbre, el fin de semana podría traer momentos de tranquilidad y estabilidad emocional.

Además, será un buen momento para retomar planes que habían quedado en pausa o aceptar invitaciones que normalmente habría rechazado. En el amor, quienes están solteros podrían conocer a alguien especial, mientras que las parejas tendrán la posibilidad de fortalecer su relación mediante conversaciones sinceras.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028)

El Mono cerrará el grupo de los signos más afortunados entre el 11 y el 13 de julio. Su creatividad y capacidad para adaptarse a los cambios le abrirán puertas que no esperaba.

Este período favorecerá especialmente los nuevos proyectos, las actividades sociales y las decisiones relacionadas con el crecimiento personal. También podrían surgir oportunidades económicas inesperadas o propuestas que resulten beneficiosas a mediano plazo.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.