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Los 4 signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería en julio

El séptimo mes del año estaría cargado de sorpresas para algunos signos que se guían por la energía oriental.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

30 de junio de 2026 a las 5:53 p. m.
Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo.
Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la llegada de julio, muchas personas suelen mirar más de cerca las predicciones astrológicas en busca de señales sobre el amor, el trabajo y, especialmente, el dinero. Dentro de estas consultas, el horóscopo chino continúa despertando interés por sus interpretaciones relacionadas con los ciclos energéticos y la influencia de cada año sobre los 12 animales del zodiaco oriental.

Aunque estas lecturas no tienen base científica ni garantizan resultados económicos, dentro de la astrología china hay signos que, según distintas interpretaciones tradicionales para este periodo, podrían atravesar un momento favorable para las oportunidades financieras, los golpes de suerte y las decisiones económicas inesperadas.

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Horóscopo chino. Foto: Getty Images

Estos son los cuatro signos que aparecen mejor posicionados para julio:

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata aparece como uno de los signos con mejores perspectivas económicas durante julio. En la tradición china, este animal suele asociarse con la inteligencia, la capacidad estratégica y la habilidad para detectar oportunidades antes que otros.

Para este mes, las interpretaciones astrológicas señalan una etapa favorable para recibir ingresos inesperados o encontrar alternativas que permitan mejorar las finanzas personales.

Horóscopo Chino
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Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón suele ser considerado uno de los signos más poderosos y asociados con la prosperidad dentro del horóscopo chino. Julio se perfila como un periodo especialmente activo para quienes nacieron bajo este animal.

Las lecturas astrológicas apuntan a una energía vinculada con la expansión económica y los acontecimientos inesperados. Aunque esto puede reflejarse en oportunidades laborales o negocios, algunos intérpretes también lo relacionan con juegos de azar y premios menores o mayores.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad para ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo entra en julio con una energía asociada al movimiento y los cambios positivos. En el horóscopo chino, este signo suele representar dinamismo, iniciativa y una tendencia natural a asumir riesgos calculados.

Para este periodo, algunas predicciones hablan de momentos favorables para recibir noticias relacionadas con dinero o beneficios inesperados.

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Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo completa la lista de los signos con mejores perspectivas económicas para julio. Tradicionalmente, se le relaciona con la abundancia, el bienestar y la capacidad de atraer estabilidad material.

Las interpretaciones para este mes sugieren un entorno favorable para obtener recompensas económicas o resultados positivos después de intentos anteriores.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.