“Dios me tiene para grandes cosas”: Ana María, única sobreviviente de las trillizas de Cali, habló antes de ingresar a cirugía

Ana María Saavedra Caycedo, de 23 años, avanza en su proceso de rehabilitación médica y acompañamiento psicológico en Cali tras convertirse en la única sobreviviente de su núcleo familiar luego del colapso de su vivienda durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El caso ha generado atención debido a la magnitud de la pérdida sufrida por la joven y a las iniciativas de solidaridad organizadas por sus allegados.

Tras el desplome de la edificación residencial donde habitaba junto a su familia, Ana María fue rescatada de los escombros y trasladada a un centro asistencial en la capital del Valle del Cauca. La joven presentó fracturas de consideración en un brazo y en la zona pélvica, por lo que requirió una intervención quirúrgica especializada.

Según relató su prima, Diana March, momentos antes de ingresar al quirófano para la cirugía de pelvis, Ana María le dijo a su anestesiólogo: “Dios me tiene para grandes cosas”.

La cirugía de pelvis concluyó de manera satisfactoria y la paciente permanece bajo estricta supervisión médica, evolucionando de forma estable mientras continúa su proceso de inmovilización y terapias de rehabilitación.

Más allá del tratamiento médico para sus lesiones corporales, la atención prioritaria se centra en su soporte psicológico y psiquiátrico.

En los primeros días posteriores al rescate, Ana María no conocía la dimensión exacta del evento. Fue días después cuando, con la asistencia de profesionales de la salud mental y sus familiares, recibió la noticia del fallecimiento de sus dos hermanas trillizas, sus padres y un tío materno, hermano de Vicky Caycedo.

Diana March confirmó públicamente que la joven ya tiene conocimiento sobre el deceso de sus cinco familiares. De acuerdo con las declaraciones de la allegada, el proceso de duelo representa el mayor reto en la vida de Ana María, dado el estrecho vínculo que mantenía con sus hermanas.

Las tres jóvenes compartían la misma edad, cursaron la misma carrera universitaria en la misma institución y desarrollaban gran parte de sus actividades cotidianas de manera conjunta.

Frente a las necesidades económicas derivadas del tratamiento médico prolongado y la posterior etapa de adaptación, familiares y amigos cercanos han organizado canales de ayuda. Sofía Covaleda, amiga cercana de la joven, ha coordinado la recepción de donaciones económicas mediante transferencias bancarias y la plataforma digital GoFundMe.

Según explicaron sus allegados, estos recursos estarán destinados exclusivamente a cubrir gastos de manutención, medicamentos y terapias especializadas a mediano y largo plazo.

Asimismo, la familia ha solicitado que las ayudas como ropa, alimentos y enseres sean redirigidas a otras familias damnificadas por la emergencia sísmica en la región que también requieren asistencia inmediata.

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El colapso del inmueble se registró en el marco del terremoto que afectó a la ciudad de Cali y a varias zonas del surooccidente colombiano el pasado 10 de agosto.

Según los reportes oficiales emitidos, las consecuencias del terremoto registraban en la mañana del 15 de agosto un saldo preliminar de 294 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 que han sido rescatadas de los escombros.