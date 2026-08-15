Incertidumbre y drama en Cali por el rescate en el edificio Vanessa: brigadas de 3 países se unen al rescate de las víctimas atrapadas

Las labores de búsqueda y rescate en la edificación colapsada continúan de manera ininterrumpida en el barrio Los Cámbulos, al sur de Cali. La atención de las autoridades se centra en la carrera 44 con calle 9A, donde quedaba ubicado el edificio Vanessa, una de las estructuras afectadas por el reciente evento sísmico en la capital del Valle del Cauca.

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El sargento Mauricio Andrade, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y adscrito a la estación Número 5 de Siloé, explicó que durante la noche y madrugada previa se coordinó un plan de trabajo articulado entre la Alcaldía de Cali, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Ejército Nacional. En el desarrollo de estas tareas, la Defensa Civil logró la recuperación de un cuerpo sin vida en el sector.

Posterior a la primera extracción, los grupos especializados llevaron a cabo procedimientos de escaneo técnico en cinco puntos críticos del inmueble, con el fin de detectar señales de vida. Aunque los análisis iniciales arrojaron resultados negativos, los rescatistas mantienen la operatividad en el sitio sin descartar la posibilidad de encontrar personas con vida.

Para reforzar la capacidad operativa, a las labores se sumó la unidad USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) proveniente del municipio de Yumbo, coordinada con ingenieros civiles y especialistas en estructuras. La intervención incluye la asesoría de brigadas y personal internacional procedente de Estados Unidos, Israel y México.

El trabajo técnico enfocado en este momento tiene como prioridad el acceso progresivo hacia la zona del sótano. De acuerdo con el reporte del Sargento Andrade, las maniobras se realizan mediante el levantamiento controlado de placas de concreto utilizando maquinaria pesada y grúas, pero con movimientos reducidos para no generar inestabilidad en la zona colapsada.

“Se está trabajando técnicamente para evitar movimientos innecesarios y así conservar el sitio como tal para no presentar ninguna novedad especial (...) se levanta el peso, se corta muy poco tonelaje para ir desmontando la estructura poco a poco, quitándole peso y así asegurar que los de rescate ingresen en zona segura para evitar un colapso exterior”, precisó el vocero de Bomberos Cali.

"No perdemos la esperanza": el sargento Mauricio Andrade, del Cuerpo de Bomberos de Cali, entrega el reporte oficial de las complejas labores de rescate en el edificio Vanessa. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/U637fiLJPo — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026

Frente a la cifra total de afectados, los organismos de socorro aclaran que aún no existe un censo oficial consolidado. Sin embargo, los reportes preliminares que se manejan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) estiman que cerca de 15 personas habrían quedado atrapadas bajo las ruinas del edificio al momento del colapso.

Durante la mañana de este sábado, personal especializado de la delegación mexicana, en coordinación con el Ejército Nacional, visualizó dos cuerpos atrapados en una de las secciones de la estructura.

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Según las declaraciones del Sargento Andrade, se trata de una pareja sobre la cual se adelantan maniobras de corte de varillas y remoción de escombros para su extracción segura, dando prioridad al cuerpo ubicado en la parte superior para luego proceder con la recuperación de la persona localizada en la zona baja de los escombros.

Las operaciones en el sitio continúan bajo estrictos protocolos de seguridad física y estructural, mientras las autoridades locales mantienen el monitoreo constante en el área para brindar información oficial a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía.