Capturan a dos personas que robaban a usuarios de entidades bancarias en Bogotá: Policía reveló nueva modalidad

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este sábado, 15 de agosto, la captura de dos personas que se dedicaban a hurtar a usuarios de entidades bancarias en la ciudad y quienes aplicarían una nueva modalidad de robo.

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Se trata de una mujer y un hombre, de 33 y 37 años de edad, que se dedicaban a engañar a los usuarios en cajeros electrónicos para hurtarles el dinero, principalmente adultos mayores.

Los delincuentes, quienes presentan antecedentes judiciales por hurto, fueron sorprendidos en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá, tras la denuncia del bloqueo de un cajero electrónico en esta zona.

Tras la alerta recibida por la central de monitoreo de la Policía, uniformados del sector se acercaron para identificar el posible bloqueo de un cajero electrónico, lo cual fue constatado a su llegada.

Se trata de una nueva modalidad identificada por las autoridades, en la que se puede observar que los dispositivos son obstruidos con un tipo de pegante que evita el ingreso de las tarjetas de los usuarios.

Al revisar los videos de seguridad y de acuerdo con las características de los sospechosos, se iniciaron las labores de búsqueda, logrando ubicarlos cuando se movilizaban en un vehículo muy cerca del lugar.

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Durante el procedimiento, se les halló la suma de un millón de pesos, que le habían hurtado a un adulto mayor; varias tarjetas bancarias, y elementos que, al parecer, utilizaban para cometer estos hechos delictivos.

La Policía constató que los detenidos presentaban antecedentes judiciales por hurto, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General para que respondan por los delitos que se les atribuyen.

El teniente coronel José Bejarano, comandante de la estación de Policía Engativá, invitó a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de hechos a través de los canales oficiales en la capital del país.