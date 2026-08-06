En video: Policía de Bogotá captura a siete presuntos integrantes del grupo El Mesa

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó un operativo contra la estructura delictiva denominada El Mesa en la localidad de Suba. La intervención contempló seis diligencias de registro y allanamiento que permitieron la detención de siete presuntos integrantes de la organización.

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Las autoridades imputaron a los detenidos los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Entre los procesados figuran alias Barba, Vives y el Oso, procedentes del departamento de Antioquia, señalados de coordinar la venta de sustancias y los cobros ilegales.

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Sobre el resultado de los procedimientos en la zona noroccidental de la ciudad, el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los uniformados lograron “la captura de siete integrantes de este grupo por tráfico de estupefacientes y porte de armas, incautando más de 4.500 dosis de sustancias ilícitas y un arma destinada al control territorial”.

Antecedentes judiciales y medidas cautelares

El reporte oficial indica que los procesados registran 15 anotaciones en el sistema de la Fiscalía por homicidio, fuga de presos, lesiones y amenazas. Los operativos se concentraron en la neutralización de puntos de distribución de alucinógenos en los barrios Tibabuyes, Occidental, Rincón y Puerta del Sol.

Otra persona fue capturada en la localidad de San Cristóbal. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras la presentación de los capturados ante los estrados judiciales, la autoridad correspondiente definió la situación jurídica de los implicados. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en residencia para los investigados, mientras avanza el proceso penal en su contra.

Respecto al impacto de las diligencias en el sector, el general Cristancho indicó que se sacaron de “circulación a los dinamizadores de delitos que afectaban la convivencia en la localidad de Suba, asegurando el material probatorio para las audiencias”.

Incautación de cargamento en San Cristóbal

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La Policía Nacional golpeó la estructura delincuencial 'El Mesa', capturando a siete presuntos integrantes y afectando una organización vinculada al expendio de estupefacientes y homicidios. pic.twitter.com/BElqpBRgl9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 6, 2026

De manera simultánea, la institución policial adelantó una inspección a una vivienda ubicada en el sur de la capital, en la localidad de San Cristóbal. El procedimiento judicial dejó como resultado la detención de una persona vinculada a la comercialización de sustancias alucinógenas.

En la residencia intervenida, las unidades policiales hallaron un cargamento de sustancias empaquetadas para su distribución. Durante el operativo se incautaron 69 kilogramos de marihuana, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía junto con el ciudadano capturado en la escena.