Grave accidente de tránsito en Usaquén dejó más de ocho heridos en un choque de bus

Este domingo, 20 de septiembre, un aparatoso accidente de tránsito sacudió a la localidad de Usaquén, al norte de la capital, luego de que un autobús de servicio público ―que no era del SITP― perdiera el control y colisionara de manera violenta contra un árbol de la zona.

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La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó en un boletín oficial que el accidente ocurrió a la 1 de la tarde de este 20 de septiembre y preliminarmente dejó 8 personas heridas.

Los detalles del informe

La secretaría detalló que, ante las múltiples llamadas de auxilio ingresadas a la línea 123, las autoridades coordinaron la movilización de varias ambulancias, junto con unidades especializadas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y patrullas de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Al llegar al lugar de los hechos, los equipos de socorro acordonaron la zona, valoraron la gravedad de las lesiones de los ocupantes e iniciaron maniobras de extricación y rescate para liberar a los pasajeros que terminaron atrapados entre las latas retorcidas del automotor.

Accidente en Usaquén. Foto: Redes sociales

El impacto dejó un saldo preliminar de más de ocho personas heridas, cuantiosos daños materiales en la infraestructura del sector y momentos de alta tensión entre los residentes y transeúntes que presenciaron la emergencia.

¿Qué pasó con los heridos del accidente?

Los heridos de mayor consideración fueron estabilizados en el sitio por el personal paramédico y posteriormente trasladados en ambulancias hacia centros hospitalarios y clínicas del norte de la ciudad, donde ingresaron a salas de urgencia para recibir tratamiento especializado por traumatismos múltiples y contusiones, según las autoridades.

Entre tanto, los agentes de la Policía de Tránsito desviaron el flujo vehicular para permitir el trabajo de los organismos de rescate y la posterior remoción del autobús con grúas de gran tonelaje, situación que provocó severas congestiones viales y retrasos en las rutas de transporte público que transitan por los corredores viales aledaños.

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Las autoridades de movilidad e inspectores de la Fiscalía General de la Nación iniciaron las labores técnico-periciales en la escena para determinar con precisión las causas que desencadenaron la colisión.

Dentro de las hipótesis principales recopiladas por los peritos, se evalúa una eventual falla mecánica repentina en el sistema de frenos del vehículo, así como un posible exceso de velocidad o el estado de la carpeta asfáltica.

Por lo pronto, las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia del sector y tomarán la declaración del conductor con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y penales del caso. Se espera que la Secretaría Distrital de Salud emita un parte médico actualizado con la evolución clínica de los lesionados.