Gustavo Quintero, el secretario de Gobierno de Bogotá y uno de los funcionarios más cercanos al alcalde Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la instalación de un nuevo semáforo en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, medida implementada por la Secretaría de Movilidad, en cabeza de María Fernanda Ortiz.

Mediante una publicación en X, el secretario de Gobierno insistió en la urgencia de regular el tránsito en la zona para atender las demandas ciudadanas.

La medida responde a los reclamos expuestos en un video de la Secretaría de Movilidad, en el que se evidencian las dificultades de circulación que enfrentan peatones y conductores en la rotonda.

¡La ciudad también es de quienes se desplazan a pie!



Así perciben las condiciones de movilidad de la glorieta de la calle 63 con cra 50, quienes a diario enfrentan el reto de cruzarla. ¡Esta intervención es para todos! #MovilidadSegura pic.twitter.com/OVvWbERdpN — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 18, 2026

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“La esencia de la movilidad es que toda persona, en vehículo o a pie, pueda moverse mejor, a pesar de los desafíos de una ciudad tan grande como la nuestra. La comunidad alrededor de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 pidió un cruce peatonal seguro y los datos respaldan esa necesidad”, dijo Quintero.

Las cifras de la Alcaldía registran que en este punto se presentan más de 1.300 conflictos vehiculares por hora y, además, cruzan más de 4.000 peatones y ciclistas a diario. Esta realidad es la que usa el Distrito para justificar la instalación de este semáforo.

Los organismos viales vs. los argumentos de la Alcaldía

En contraste, ciudadanos y sectores políticos cuestionan que se instale esta restricción puntualmente en una glorieta. Los manuales nacionales e internacionales de diseño vial establecen la rotonda como un control de tráfico de tipo intersección autorregulada.

En otras palabras, la Federal Highway Administration (FHWA) de EE. UU., la Dirección General de Tránsito de España o los Manuales de Diseño Geométrico de Vías del Ministerio de Transporte en Colombia no avalan la instalación de la Alcaldía de Bogotá.

Los organismos viales no respaldan que se instale un semáforo en una glorieta. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

Esto ha generado nuevas posibles soluciones por parte de la ciudadanía que dice: ¿Por qué no un puente peatonal?, pregunta que respondió Quintero a través de su trino.

“Porque puede convertirse en una barrera para las personas con movilidad reducida y los adultos mayores. El semáforo garantiza un paso a nivel, directo y más cómodo para el peatón”, explicó el secretario de Gobierno.

Quintero añadió: “Los semáforos del costado sur y del costado oriental funcionarán con botón y solo se activarán cuando alguien vaya a cruzar, evitando interrumpir innecesariamente el flujo vehicular”.

Por lo pronto, el semáforo fue instalado y, a pesar de las críticas que desde diferentes sectores cuestionan al Distrito y su medida, esta sigue en pie, por lo que en los próximos días se espera un reporte de seguridad por parte de la Secretaría de Movilidad que demuestre el verdadero impacto que tuvo el semáforo en la seguridad vial.