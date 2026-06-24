Bogotá pone en marcha el primer laboratorio público de semaforización de Colombia

La Alcaldía de Bogotá anunció que pondrá en funcionamiento el primer laboratorio público de semaforización del país. La estructura, que será operada por la Secretaría Distrital de Movilidad, ayudará a diagnosticar y desarrollar soluciones para el sistema de semaforización de la ciudad.

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Bogotá pasó de 1.612 a 1.742 intersecciones conectadas al Sistema de Semaforización Inteligente. Además, la Secretaría actualizó los planes semafóricos de más de 700 intersecciones en la ciudad con el objetivo de mejorar la movilidad.

El lanzamiento del Laboratorio de Semaforización llega luego de que se estrenara el Centro Estratégico de Movilidad (CEM). Se espera que ayude a desarrollar soluciones para los semáforos de la capital, de manera controlada y segura antes de llevarlas a las vías.

“Estamos dando un nuevo paso en la modernización de la movilidad de Bogotá. Así como el Centro Estratégico de Movilidad transformó la manera en que monitoreamos y gestionamos el tráfico en tiempo real, este laboratorio nos permitirá mejorar los procedimientos preventivos, desarrollar soluciones propias y responder con mayor rapidez y eficiencia a las necesidades de la ciudad”, indicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El laboratorio simula las condiciones reales de los semáforos en Bogotá. Foto: SDM

Las funciones del laboratorio

Gracias a su tecnología, se podrá simular el funcionamiento de intersecciones en condiciones reales, se agilizarán los tiempos de atención de fallas y se diseñarán herramientas y estrategias propias para la gestión de los semáforos.

La estructura funciona como un entorno de pruebas en el que se replican los comportamientos reales de las intersecciones con semáforos en Bogotá. Los equipos técnicos podrán evaluar el desempeño de los controladores, los sistemas de comunicación y otros componentes de la red semafórica, así como probar nuevos esquemas de operación antes de aplicarlos en las vías.

Además de fortalecer el funcionamiento actual del sistema, este espacio facilita la incorporación de tecnologías innovadoras orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad de todos los actores viales.

Para ello, cuenta con bolardos luminosos y cintas LED de piso que refuerzan la seguridad peatonal, botones de demanda, prioridad semafórica al transporte público y gemelos digitales que simulan el comportamiento de intersecciones en Bogotá.

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“La puesta en funcionamiento del laboratorio permitirá reducir los tiempos de respuesta frente a fallas semafóricas un 30 %, disminuir la recurrencia de incidentes y mantener la disponibilidad del sistema en el 99 % del tiempo”, explicó la secretaria de Movilidad.

La entidad explicó que el laboratorio ayuda a que Bogotá cuente con un modelo de gestión preventiva e inteligente de la semaforización. Antes, el sistema se centraba en la atención de fallas sin realizar investigación aplicada al servicio de los ciudadanos.