Nueva estación de TransMilenio abre sus puertas: así funcionará Calle 26–Atrio

TransMilenio confirmó que el sábado 20 de junio se habilitará la nueva estación Calle 26 – Atrio, ubicada en la avenida Caracas con calle 26. Será la primera parada nueva, completamente operativa, mientras continúan las obras del Metro de Bogotá. Una vez entre en funcionamiento, la estación temporal Calle 34 saldrá de operación.

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La apertura del vagón sur permitirá que se amplíe la oferta de servicios, que pasará a contar con ocho rutas por sentido. La estación contará con accesos y salidas en la calle 28/diagonal 30 y la calle 26.

Está ubicada en límites de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, lo que mejora su conectividad con el resto de la ciudad. Contará con puntos de parada controlados con puertas automáticas y un mecanismo de bloqueo que evitará que sean abiertas de manera externa.

Además, la estación tiene señalizaciones luminosas y auditivas que se encargarán de orientar a personas con discapacidad auditiva y visual. Los vagones son de 30 metros cada uno y están conectados por una pasarela central diseñada para el desplazamiento de los usuarios.

“Brinda condiciones de accesibilidad a dicha población, y un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) el cual captura los datos del estado y el desempeño para poder medir diferentes indicadores del comportamiento de las puertas, entre otras características”, explicó TransMilenio.

La extensión de la estación es de 160 metros, con ocho metros de ancho para facilitar el ingreso y salida de los usuarios. Las taquillas están ubicadas en los accesos del sur y norte.

Las rutas en la estación

En total son 16 servicios los que estarán habilitados en la estación para conectar las troncales avenida Suba, calle 80, autopista norte, avenida de Las Américas, calle 26, carrera décima, avenida Caracas y el Eje Ambiental. Los servicios estarán distribuidos entre los dos vagones de la estación de la siguiente manera:

Vagón 1

Sentido sur-norte: 8, B18, B23 y B27.

Sentido norte-sur: 6, F19, J74 y K23.

Vagón 2

Sentido sur-norte: 6, B74, C19 y D20.

Sentido norte-sur: H20, H27, L18 y 8.

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La entrada en funcionamiento de Calle 26-Atrio significa el cierre definitivo de la estación temporal Calle 34 en la avenida Caracas. Los usuarios del sistema podrán utilizar alternativas como la nueva Calle 26-Atrio o la Av. calle 39.

En la ciudad hay otras 6 estaciones temporales que operan en medio de la construcción de la Línea 1 del Metro sobre la avenida Caracas. Estas son Flores, Calle 57, Marly, Av. 39, Calle 22, Av. Jiménez y Calle 34, que quedará deshabilitada el 20 de junio.