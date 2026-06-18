Desde el 17 de junio de 2026 empezaron las obras de redes de alcantarillado en el sur de la ciudad. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad autorizó cierres en la autopista sur entre la carrera 76A y la avenida Bosa, en el sector que limita las localidades Bosa y Ciudad Bolívar.

Tenga en cuenta: empezaron los cierres en la vía Mosquera-Funza por obras del Regiotram de Occidente

Las actividades tendrán un horario de 24 horas y se espera que tengan una duración de seis meses. Las restricciones se realizarán con el objetivo de permitir la instalación subterránea de tuberías mediante la metodología sin zanja, conocida como pipe jacking.

Las autoridades implementaron un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad en medio de las obras. Las medidas incluyen el cierre de un carril en sentido Soacha hacia Bogotá, en la autopista Sur.

En cuanto al tránsito de vehículos particulares y de transporte público, los conductores podrán circular por los tres carriles que quedarán habilitados en el corredor.

Los que transiten por la autosur en sentido Soacha-Bogotá y tomen la avenida Bosa al occidente, tendrán que continuar por la autosur hasta llegar a la avenida Villavicencio, donde pueden retornar a Soacha y empalmar con la av. Bosa al occidente.

Los cierres afectarán un carril de la vía Soacha-Bogotá. Foto: SDM

Los usuarios de TransMilenio, por su parte no sufrirán modificaciones en las rutas o recorridos. Igualmente, los peatones y ciclistas podrán seguir transitando por la infraestructura designada para ellos.

Cambios en TransMilenio

El sistema de Transporte anunció nuevos cambios en la operación de la ruta TransMiZonal 2-3 San Antonio, que se moviliza en la localidad de Usaquén al norte de la ciudad.

Las modificaciones no cambiarán los horarios del servicio. Foto: SDM

Las modificaciones se realizarán por obras de mantenimiento de la malla vial que se harán en la Avenida Calle 191 entre Carrera 8D y Carrera 8B. Debido al cierre del tramo vial, se suspenderán temporalmente algunas paradas del recorrido. Así quedarán los cambios de la ruta:

Estación Terminal (CL 193 - Auto Norte)

Gimnasio los Pinos (CL 192 - KR 11A)

Paradero Suspendido: Calle 191 (KR 8D - CL 191)

Paradero Provisional (KR 8B - CL 191) - Habilitado temporalmente por desvío en KR 8B.

Br. Tibabita II (KR 8C - CL 187A)

Br. Tibabita (AC 183 - KR 8D)

Br. Verbenal San Antonio (AC 183 - KR 9A)

Portal Norte - Unicervantes (Portal Norte - Unicervantes)

Más de 2.800 cámaras vigilan TransMilenio: así funciona el centro de control que ha facilitado 959 capturas este año

El horario de funcionamiento permanecerá igual, con una llegada al portal Norte a las 4:30 am y la última salida del portal programada para las 0:30 am de lunes a sábados.