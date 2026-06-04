La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá sigue modificando las condiciones del trazado de TransMilenio en distintos puntos de la ciudad. A medida que avanzan las obras sobre la avenida Caracas, las autoridades han venido implementando ajustes temporales en la operación del sistema de transporte masivo con el fin de mantener la movilidad de miles de usuarios que diariamente utilizan este corredor vial.

¿Cuál será la línea 2 del Metro de Bogotá? Esto dice la Alcaldía

Dentro de esas medidas, el Distrito ha puesto en marcha varias medidas para reducir las afectaciones derivadas de los trabajos de infraestructura. Entre ellas se encuentran cierres parciales de estaciones, habilitación de estructuras temporales y reorganización de rutas para garantizar la prestación del servicio mientras avanza el proyecto de transporte más importante en la historia de la capital.

En ese contexto, la Alcaldía de Bogotá confirmó que el vagón sur de la estación temporal Avenida Jiménez, ubicada sobre la avenida Caracas, entre calles 8 y 10, será cerrado temporalmente debido al avance de las obras de la Línea 1 del Metro.

Interior estación temporal de Avenida Jiménez. Foto: TransMilenio

Estos cierres se llevarán a cabo en horario nocturno, con el fin de realizar el izaje de las dovelas en el espacio horario de las 10:00 p. m. a 4:30 a. m. Durante los días hábiles, el cierre se hará diariamente, para garantizar la rapidez en el acceso al servicio, mientras, los fines de semana se hará cierre total de viernes a lunes (o martes si hay festivo).

El cierre no solamente será del vagón, también se restringirá el paso por el cruce peatonal y las zonas de recarga de la tarjeta Tullave.

Esta semana comienzan nuevos cierres en la Av. Caracas con calle 53 por obras del metro

La Administración Distrital indicó que los usuarios deberán estar atentos a la señalización instalada en la estación y a las indicaciones del personal de apoyo dispuesto por TransMilenio para orientar los desplazamientos dentro de la infraestructura temporal. El objetivo es prevenir riesgos durante este montaje y garantizar que los pasajeros puedan abordar sus rutas habituales de manera segura.

Por esta razón, el Distrito recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, consultar los canales oficiales de TransMilenio y verificar posibles modificaciones en las rutas o puntos de acceso antes de iniciar sus desplazamientos.

Avance de obras del metro de Bogotá. Foto: El Espectador

Asimismo, recordó que la aplicación TransMiApp y la página oficial del sistema cuentan con información actualizada sobre los cambios operativos que se implementan por las obras del metro.

Las autoridades insistieron en que estas modificaciones son temporales y responden al avance de un proyecto que transformará la movilidad de Bogotá en los próximos años. Mientras continúan las obras en la avenida Caracas, el llamado a los usuarios es a mantenerse informados y seguir las recomendaciones operativas para evitar contratiempos en sus viajes diarios.