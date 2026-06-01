Esta semana comienzan nuevos cierres en la Av. Caracas con calle 53 por obras del metro

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que, desde este 1 de junio, comienza una nueva etapa de las obras de la línea 1. Debido a estos trabajos, se implementarán cierres en la avenida Caracas con calle 53, en la localidad de Chapinero..

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Las restricciones se llevarán a cabo en horarios nocturnos y son vitales para las actividades de izaje de dovelas en el corredor. Estas estructuras son segmentos prefabricados de concreto que se utilizan para ensamblar la infraestructura por donde circularán los trenes del Metro.

La construcción de la primera línea del metro registró, con corte al 30 de abril, un avance del 77,53 %. Además, ya se han construido 14 kilómetros de viaducto del proyecto, que se extenderá desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

El patio taller de la localidad de Bosa alcanzó un 91,91 % de avance en su construcción, lo que evidencia el progreso de otras estructuras del proyecto. Según la EMB, el Metro contará con 23,9 kilómetros de trazado y 16 estaciones.

Desvíos en la av. Caracas con calle 53

Los cierres y desvíos por el izaje de dovelas empezarán este 1 de junio en horario nocturno, de 10:00 p.m. a 5:00 de la mañana. La obra principal se realizará sobre la avenida Caracas y se extiende hasta la calle 46, según lo informado por la EMB. La recomendación de las autoridades para los vehículos particulares es tomar los siguientes desvíos:

Desvíos al occidente:

Por calle 46 bajando hacia el sur.

Por carrera 15 hacia el occidente.

Por calle 45 hacia el sur, llegando al Parque Guernika.

Por carrera 17 hacia el occidente.

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Desvíos al oriente:

Por carrera 7 hacia el oriente.

Por carrera 13 hacia el oriente.

Por calle 46 / calle 47 subiendo hacia el norte.

Por calle 53 hacia el suroriente.

Por carrera 16 hacia el oriente.

Los cruces peatonales habilitados quedaron ubicados sobre la zona de obras de la avenida Caracas. La EMB recomendó a los usuarios del sector planear sus recorridos con anticipación y estar atentos a cualquier actualización relacionada con las obras.