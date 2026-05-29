La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando y esta semana se realizó la primera prueba con pasajeros a bordo de uno de los trenes que operarán en el sistema. Periodistas, funcionarios y algunas personalidades participaron de la jornada que buscó mostrar el funcionamiento preliminar de los vagones y parte de la experiencia de viaje.

Metro de Bogotá dio un paso histórico: arrancaron las pruebas y así lucen los vagones por dentro

El proyecto ferroviario, considerado una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la capital, sigue concentrando la atención de ciudadanos y autoridades debido a su impacto en la movilidad bogotana. Mientras avanzan las obras en distintos puntos de la ciudad, también se están realizando pruebas técnicas y operativas sobre el material rodante que hará parte del sistema y que se espera poner en marcha, de forma oficial, en el mes de marzo de 2028.

Personalidades como Juliana Velásquez (cantante), Zhu Jingyang (embajador de China en Colombia) y el alcalde, Carlos Fernando Galán, fueron algunos de los presentes en el evento, el cual refleja el gran avance de la obra y el compromiso de la empresa Metro y la Alcaldía por cumplir con los tiempos pactados.

El recorrido permitió observar aspectos relacionados con velocidad, accesibilidad, operación automática y comodidad de los vagones. El sistema contará con trenes completamente eléctricos y automatizados, diseñados para operar sin conductor.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la prueba fue el diseño interior de los vagones, ya que tendrán espacios amplios, cámaras de seguridad, sistemas de información digital y áreas destinadas para personas con movilidad reducida. Además, se confirmó que cada tren estará compuesto por seis coches y tendrá capacidad para movilizar aproximadamente 1.800 pasajeros.

Como dato, del número total de pasajeros, 252 irán sentados. Cada tren tiene dos espacios para personas en silla de ruedas; y de las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad (mujeres en embarazo, personas de la tercera edad y mujeres con niños en brazos).

El alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en que el objetivo de la administración es mantener el cronograma establecido para el proyecto y avanzar en paralelo con futuras líneas del sistema férreo. La administración distrital también ha defendido el modelo elevado de la obra, argumentando que permitirá menores tiempos de construcción y una operación más eficiente en términos de costos y mantenimiento.

A pesar de lo valioso del momento, usuarios en redes tuvieron reparos con las vistas en los exteriores del metro. Por ejemplo, en la publicación de X del embajador chino, usuarios mencionaron cosas como: “Qué asco de vista, deberían mejorar las fachadas de esas casas”; “ah, sí, se dañó el hermoso paisaje con ese metro elevado” o “Bogotá es tan feo, casi tanto como Lima (Perú)”.

La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión aproximada de 24 kilómetros y conectará el suroccidente de la ciudad con el centro y el norte de la capital. El proyecto contempla 16 estaciones y beneficiará principalmente a habitantes de localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Mártires, Santa Fe, Chapinero y Suba.