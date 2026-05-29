Metro de Bogotá dio un paso histórico: arrancaron las pruebas y así lucen los vagones por dentro

El Metro de Bogotá dio este viernes 29 de mayo uno de los pasos más simbólicos en su construcción. Por primera vez, uno de los trenes realizó pruebas autónomas sobre el viaducto elevado de la Línea 1, en una jornada encabezada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y directivos de la Empresa Metro.

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Las pruebas se desarrollaron en el tramo que conecta el Patio Taller, en Bosa, con las primeras estaciones del sistema. Según informó el Distrito, esta fase busca verificar el comportamiento del tren sobre la infraestructura elevada, así como el funcionamiento de sistemas de seguridad, energía, frenado y operación antes de que avance el cronograma de pruebas en los próximos meses.

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante la jornada, varios videos compartidos en redes sociales mostraron por primera vez el interior de los vagones recorriendo el viaducto. Las imágenes dejaron ver los espacios para pasajeros, las barras de agarre, la distribución de los asientos y el diseño que tendrá el sistema cuando entre en funcionamiento.

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de la cantante colombiana Juliana Velásquez, quien interpretó “El AchanTAdo”, una de sus canciones, que lanzó este mismo año, dentro de uno de los trenes durante el recorrido de prueba, en un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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De acuerdo con información entregada por la Alcaldía, los trenes de la Línea 1 serán completamente automáticos, podrán alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y permitirán reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre el sur de la ciudad y sectores del centro y norte de Bogotá.

Las pruebas continuarán de manera progresiva durante los próximos meses mientras avanza la construcción de la megaobra, que ya supera el 75 % de ejecución y que tiene prevista su entrada en operación comercial para 2028.