SuperTransporte abre nueva investigación a 12 organismos de tránsito en medio de indagaciones por fotomultas a 37 entidades

La Superintendencia de Transporte abrió una nueva investigación a 12 organismos de tránsito en Colombia, quienes presentan presuntas irregularidades en los sistemas de fotodetección en el país.

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La noticia viene en coyuntura con la investigación que ha llevado a cabo el Ministerio de Transporte, en donde el pasado 19 de mayo de 2026 el organismo informó que 37 entidades del sector de tránsito son indagadas por las mismas razones.

De estos hechos, la ministra Maria Fernada Rojas comentó que 7,6 millones de comparendos fueron impuestos por estos organismos, de los cuales 5,8 millones serían revocados.

La razón de SuperTransporte de investigar a los 12 organismos de tránsito

De acuerdo con SuperTransporte, el grupo élite del organismo que se encarga de las investigaciones a los Organísmos de Tránsito por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), encontraron que las 12 entidades han impuesto multas que son presuntamente ilegales.

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Ante ello, se estableció una investigación a estos organismos al evidenciar supuestas irregularidades en las normas establecidas en la Ley 2251 de 2022, ya que no contarían con las autorizaciones que son expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) o que las tuvieran vencidas cuando fueron impuestas las multas.

Estos son los 12 nuevos organismos investigados por SuperTransporte

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: del 27 de noviembre de 2024 al 17 de marzo de 2025.

Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: del 21 de noviembre de 2024 al 30 de mayo de 2025.

Secretaría de Movilidad de Bello: del 1 de diciembre de 2025 al 28 de abril de 2026.

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá: del 21 de noviembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 21 de noviembre de 2024 al 11 de julio de 2025.

Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 21 de noviembre de 2024 al 22 de mayo de 2025.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 21 de noviembre de 2024 al 14 de enero de 2025.

Secretaría de Movilidad de Medellín: del 21 de noviembre de 2024 al 23 de julio de 2025.

Instituto Departamental de Tránsito del Cesar: del 9 de noviembre de 2025 al 17 de febrero de 2026.

Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: del 11 de febrero de 2026 al 2 de marzo de 2026.

Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: del 21 de noviembre de 2024 al 4 de marzo de 2025.

Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar: del 15 de marzo de 2024 al 13 de agosto de 2025.

Doce organismos de tránsito están bajo investigación por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección. Foto: Montaje SEMANA | DIEGO ANDRES ZULUAGA / Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la información de SuperTransporte, cada uno de estos organismos impuso infracciones de tránsito por medio de sistemas automáticos y semiautomáticos que no contaban con la autorización de la ASNV o que tenían sus permisos vencidos.

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Asimismo, la entidad se refirió a un organismo en específico, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.

De acuerdo con SuperTransporte, se realizaron un total de 35.000 comparendos electrónicos impuestos en Valledupar.

Todas estas multas quedarían sin validez, ya que el organismo de Tránsito no tenía la autorización emitida por el Ministerio de Transporte para poder llevar a cabo estas infracciones.