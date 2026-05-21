Revelan cómo, con fotomultas, se apuntaba a diestra y siniestra a vehículos: “Foto, foto, foto, las cuentas de la gente eran exorbitantes”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el mandatario se refirió a los anuncios del Ministerio de Transporte sobre las fotomultas.

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Qué dijo Mintransporte

El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.

Durante la investigación se identificó que:

Doce organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.

Siete organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.

Dieciocho organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, aseguró que esta actuación marca un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.

La Superintendencia de Transporte identificó, además, que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y, además, enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.

Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son:

Cali: 2,7 millones de comparendos.

Medellín: más de 717 mil comparendos.

más de 717 mil comparendos. Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.

Barranquilla: más de 131 mil comparendos.

Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.

Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el superintendente.

El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos.

Qué dijo el alcalde Fico Gutiérrez

En El Debate, de SEMANA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que él ya había tomado medidas al respecto, cuando fue mandatario la primera vez (2016-2019), y ahora mismo.

“Ya el equipo está revisando, pero yo le digo lo siguiente sobre las fotomultas. Eso no puede ser un abuso contra los ciudadanos y yo ya he tomado decisiones frente a ese tema, lo tomé en mi primer gobierno y lo tomé en este. Cuando yo llegué en 2016 habían modificado las condiciones del contrato y le habían añadido, ese gobierno al que yo le recibía, modificaron, hicieron otrosí y le incorporaban en ese momento el SOAT y la electromecánica (tecnomecánica) y no le avisaron a la gente. Y cuando empezó el gobierno nuestro, en 2016, esas cámaras empezaron a tomar fotos, fotos, fotos y una persona, por ejemplo, que no hubiera actualizado ni el SOAT ni la electromecánica (tecnomecánica), le ponían una fotomulta por donde pasara. Entonces, si pasó diez veces con una cámara, se la ponían. Las cuentas de la gente eran exorbitantes", explicó, inicialmente.

“Yo como alcalde, en 2016, eliminé cientos de miles de fotomultas de esas que consideramos que eran injustas. Fuimos generando el tema de educación, pero nosotros recibíamos un contrato que nos habían dejado firmado desde hace más de veinte años de una concesión. Dejaron un contrato firmado por más de veinte años. El 31 de diciembre del año pasado se acababa esa concesión. Y yo tenía dos opciones, o continuar con la concesión o básicamente tomar el control desde las entidades públicas. ¿Qué hicimos? Un convenio interadministrativo con una empresa nuestra que se llama la ESU, que es la Empresa de Seguridad Urbana, que opera a partir del primero de enero de este año las cámaras, y hice lo siguiente. Le dije a la gente, mire, yo no quiero el dinero de las fotomultas para la ciudad. Yo no quiero tu plata, yo quiero tu vida, yo quiero que te cuides, que no te excedas en la velocidad", agregó el alcalde Gutiérrez.

“Todas las cámaras que estaban en la ciudad, algunos las llamaban cámaras trampas, yo las señalicé todas y dije: se acaban las cámaras trampas. Están señalizadas todas. Desde enero, ojo, doscientos metros antes, cien metros antes, cincuenta metros antes, veinte metros antes, y están señalizadas en el piso, y otra vez. Un pasacalle que dice, ojo, que la gente se dé cuenta. Ojo, hay una fotomulta, queremos tu vida, no tu plata. ¿Sabe cuánto hemos logrado reducir hoy las multas por velocidad en Medellín? En tan solo tres meses que venimos operando, 30 % frente a los datos del año pasado. Y frente al SOAt y la electromecánica", acentuó.

“Le dije a mi equipo, ojo, toda la gente está metida los datos en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Entonces, nosotros tenemos forma de mirar las placas que están en Medellín, a quién se le va a vencer el SOAT. Treinta días antes le llega el aviso a la gente, a su celular, con mensaje de texto, o al correo electrónico, si los tiene bien actualizados. No la trampa y que lo multen ya en el momento ni nada, que le avisen. La intención mía no es que la gente caiga, la intención mía es que hay unos reguladores de velocidad para que salvemos vidas, pero yo no quiero que la gente caiga ahí“, prosiguió.

“Y frente al SOAT y la electromecánica, entonces, le avisamos treinta días antes, le avisamos quince días antes, y le avisamos ocho días antes. Les llega mensaje, ‘se te va a vencer el SOAT, se te va a vencer la técnico mecánica. Y de los ocho días hacia adelante todos los días le llega el mensajito a su celular y al correo. Si a alguien se le pasa, es porque o no tiene actualizado los datos en el Runt, que yo invito a la gente a que entre a la página del Runt y lo actualicen, o básicamente porque no quiso actualizarlo. Y sí es un tema de ley, tener el SOAT y la electromecánica”, explicó.

“Pero lo secamos a punta de mensajes. Y así hemos logrado reducir a hoy 28 % de multas, o de esas fotomultas, por SOAT y electromecánica. Entonces, yo soy el primero que creo que el modelo no puede ser injusto. Eso no puede ser un negocio. ¿Qué es importante? Si hay algunas de esas que se determinan que han sido o injustas o ilegales, yo soy el primero que digo que no pueden suceder. Así como lo hice ya en el primer gobierno, lo hago también. Eso es lo que está revisando el equipo, pero vuelvo y le digo a la gente, mire, queremos tu vida, no tu plata. Cumplamos entre todos las normas de tránsito, vivamos en comunidad, en convivencia, actualicen por favor sus datos en el Runt", aseveró Fico Gutiérrez.

La entrevista completa con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín:

“Y no tiene por qué dejar pasar el vencimiento de la SOAT y la electromecánica, ‘que es que no me di cuenta’, no hay excusas, le avisamos. Las cámaras de velocidad, todas están marcadas. Antes no estaban marcadas. Todas están marcadas porque ya asumimos el control del sistema”, puntualizó.