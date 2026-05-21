En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la extinción de dominio al llamado museo de Pablo Escobar, narcotraficante que fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993.

Dicho lugar estaba ubicado en el sector de Las Palmas, en Medellín, y buscaba preservar la imagen del narcotraficante. Actualmente, ese espacio estaba ocupado por Roberto Escobar, alias el Osito, hermano de Escobar.

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Sin embargo, para la justicia, el inmueble donde operaba el llamado museo habría sido adquirido con dineros ilícitos, motivo por el cual el predio deberá ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En El Debate de SEMANA, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó a la orden de la justicia contra ese museo.

“Esa es una pelea que yo he dado desde hace mucho tiempo. Todas esas estructuras criminales de esa época y muchos de los familiares de Pablo Escobar y otras personas se quedaron con varias de esas viviendas o varios bienes que tenían de la mafia y fueron montando museos para básicamente elevar al trono a las estructuras criminales del narcotráfico. A mí me da mucha rabia eso con las víctimas“, dijo Gutiérrez.

En tal sentido, el alcalde de Medellín fue enfático en señalar que, al final, eso no era un museo, sino un lugar para glorificar a los criminales.

“Yo quiero decir que la justicia llegó tarde, pero llegó. Y es importante decir que eso es un triunfo de las víctimas y es un triunfo de la ciudad. Solo entre 1983 y 1994, solo en Medellín, perdieron de manera violenta la vida 46.612 personas por culpa del narcotráfico”, recalcó Gutiérrez en El Debate.

Pablo Escobar era el jefe del cartel de Medellín. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

A propósito, el mandatario de la capital de Antioquia recordó en El Debate que una de las propiedades que tenía Escobar en Medellín, el Edificio Mónaco, fue demolido para dar paso al Parque Conmemorativo Inflexión en Medellín, en honor a las víctimas.

“Yo quiero que se cuente la historia; no es desaparecer la historia, es que se cuente la historia desde las víctimas, no desde los victimarios. En el museo Casa de la Memoria tenemos todo el recorrido de la violencia que también vivió la ciudad; no la escondemos y nos hemos transformado. Entonces, yo celebro la decisión de la justicia, de un juez de extinción de dominio que tomó esa decisión definitiva”, concluyó Gutiérrez en El Debate.