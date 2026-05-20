Carlos Fernando Galán contó en vivo lo que habló con la mamá Yulixa Toloza: le hizo una petición puntual al alcalde

Este martes, 19 de mayo, en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, fue hallado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles tras haber acudido a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá.

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En El Debate de SEMANA, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contó qué habló durante las últimas horas con Nubia Luz Toloza, mamá de Yulixa Toloza.

“Yo hablé en dos oportunidades con ella [Nubia Luz Toloza]. La primera vez que estábamos en el esfuerzo de búsqueda, que la prioridad era encontrarla, y luego, cuando ya conocimos la aparición del cuerpo de Yulixa, la llamé para contarle y decirle que le prestamos toda la ayuda. Obviamente, ella estaba tremendamente afectada; ella vive en Arauca y la estamos ayudando”, dijo el alcalde Galán en El Debate.

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A propósito, Galán dijo que le pidió al alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, que unan esfuerzos para apoyar a Nubia Luz Toloza y demás familiares de Yulixa en estos momentos tan difíciles.

“Fue un tema muy duro hablar con ella, oírla [Nubia Luz Toloza]. Está muy afectada y la entiendo completamente y está buscando cómo le podemos ayudar y estamos ayudándole, por ejemplo, en que cuando ya pase todo el procedimiento de Medicina Legal, ya cuando liberen el cuerpo de Yulixa, podamos ayudar para llevar el cuerpo a Arauca. Ella me pidió eso, que le ayudáramos a llevar el cuerpo de su hija a Arauca“, agregó el alcalde en El Debate.

Yulixa Toloza tenía 52 años. Foto: Tomado de internet

El alcalde Galán también se mostró indignado por el video que circuló en redes sociales, donde se observó a Yulixa convaleciente, después de que un falso cirujano la interviniera.

“Como la tratan después del procedimiento y ella evidentemente no está bien. Es realmente criminal lo que hicieron estos delincuentes y por eso es muy importante que logremos que los tres que fueron capturados en Venezuela vengan a Colombia, sean extraditados y paguen aquí ante la justicia colombiana por lo que le hicieron a Yulixa”, destacó el mandatario de los bogotanos.

Los tres capturados en Venezuela a los que hace referencia Galán son Eduardo David Ramos, quien sería el sujeto que, haciéndose pasar por cirujano, intervino a Yulixa. Los otros dos son los esposos Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez, presuntos dueños del supuesto centro de estética.

Él es Eduardo David Ramos, el falso cirujano capturado en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza

Entre tanto, los otros dos capturados, pero en Cúcuta, fueron identificados como Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, quienes el pasado lunes llegaron a reclamar en un parqueadero el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa.