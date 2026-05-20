Él es Eduardo David Ramos, el falso cirujano capturado en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza

Todo parece indicar que terminó la zozobra para familiares y amigos de Yulixa Toloza, luego de que este martes 19 de mayo fue encontrado un cuerpo sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca, que pertenecería a la mujer de 52 años.

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Yulixa desapareció desde el pasado 13 de mayo, luego de que fuera sacada, mientras estaba convaleciente, en un carro desde un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Por este caso, ya han sido capturadas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, señalados de estar presuntamente implicados.

Yulixa Toloza tenía 52 años. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

Entre los capturados está un hombre identificado como Eduardo David Ramos, quien sería el sujeto que, haciéndose pasar por cirujano, intervino a Yulixa.

De acuerdo con medios de Venezuela, país al que pertenece Ramos, este es conocido públicamente como el ‘cirujano barbero’, dado que no contaba con formación médica acreditada y se desempeñaba como estilista antes de llevar a cabo intervenciones en el centro clandestino Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia.

La captura del falso cirujano se llevó a cabo durante las últimas horas en Maracay, Venezuela, desde donde fue trasladado a Caracas para enfrentar el proceso judicial por el caso de Yulixa.

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Sobre este individuo pesaba una circular azul de Interpol y ahora se está a la espera de que Colombia tramite la extradición formal de esta persona de nacionalidad venezolana, apelando al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

Junto al ‘cirujano barbero’, las otras cuatro personas capturadas son los esposos Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez, quienes serían los dueños del supuesto centro de estética, así como Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, capturados en Cúcuta después de reclamar el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa.