Esta es la ‘trampa’ en la que caen muchos conductores: autoridades arremeten contra este delito

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantó un nuevo operativo contra establecimientos señalados presuntamente de participar en una práctica que ha sido denunciada por conductores en distintos corredores viales de Bogotá. Las acciones de inspección, vigilancia y control se desarrollaron en la localidad de Suba, donde las autoridades verificaron documentación, condiciones de funcionamiento y posibles irregularidades en establecimientos “especializados” en montallantas.

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Como resultado, un montallantas fue suspendido temporalmente por incumplir requisitos establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Según informó el Distrito, el establecimiento presentaba irregularidades relacionadas con documentación para su operación y ocupación indebida del espacio público.

La trampa de los ‘pinchallantas’

La modalidad de los llamados “pinchallantas” ha sido objeto de múltiples denuncias en Bogotá durante los últimos años. El esquema consiste en dañar deliberadamente las llantas de vehículos mediante objetos cortopunzantes ubicados sobre la vía o lanzados al paso de los automotores. Posteriormente, los conductores son abordados por personas que ofrecen ayuda inmediata y los direccionan hacia establecimientos cercanos donde se realizan cobros desmedidos por reparaciones o cambios de llantas.

La acción forma parte de los esfuerzos de las autoridades por erradicar este tipo de delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Foto: Captura video publicado en X: @PoliciaBogota - @ColombiaOscura_

Las autoridades distritales han identificado corredores críticos en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos, donde se han intensificado los controles a montallantas y talleres de reparación de neumáticos. Solo en 2025, la Secretaría de Seguridad reportó más de 100 inspecciones y la suspensión de decenas de establecimientos por presuntas irregularidades.

Frente a la más reciente operación, el secretario de Seguridad, César Restrepo, anunció que “en Bogotá les estamos cerrando el espacio a quienes pretenden afectar a los ciudadanos mediante prácticas ilegales como los ‘pinchallantas’. Vamos a combatir estas conductas con operativos, controles e intervenciones permanentes para proteger a los conductores y garantizar la seguridad en la ciudad”.

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Cómo evitar caer en esta modalidad

La Secretaría de Seguridad también reiteró varias recomendaciones para evitar ser víctima de esta modalidad delictiva. Entre ellas, desconfiar de personas que aparecen de manera inmediata ofreciendo ayuda tras una pinchada, verificar que los establecimientos tengan visibles sus listas de precios y comunicarse con la Línea 123 en caso de sospecha o intimidación.

Desde que sea posible,se debe despinchar el vehículo en la zona más segura posible. Foto: Getty Images

Otra de las recomendaciones entregadas por las autoridades es evitar detenerse en lugares aislados o con poca iluminación y, en lo posible, buscar estaciones de servicio o zonas con presencia de uniformados. Además, el Distrito pidió a los ciudadanos reportar cualquier comportamiento sospechoso relacionado con montallantas o personas manipulando objetos en las vías.

En anteriores operativos realizados en localidades como Engativá y Fontibón, las autoridades aseguraron haber encontrado elementos que, presuntamente, serían utilizados para pinchar llantas de vehículos, como pinchos, clavos o elementos cortopunzantes. También se han detectado casos de cobros excesivos y establecimientos funcionando sin la documentación requerida.