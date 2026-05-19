Testigo EPC en el tablero: ¿Qué significa cuando se enciende y por qué debe alertarse?

Los tableros de los vehículos traen consigo diferentes testigos con señales y usos distintos. La mayoría de ellos son enseñados durante los exámenes de conducción o son específicos de un modelo determinado.

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En ese caso, los propietarios deben revisar el manual de su carro para conocer los pormenores del mismo. Uno de los más desconocidos es el EPC, que se encuentra al lado del testigo referente al motor en el velocímetro.

Aunque las siglas no hagan parte de la jerga automovilística, Volkswagen explicó que significan “Electronic Power Control” y cuando se encienden, significa que hay un problema en el sistema eléctrico de control del motor.

Es decir, con factores externos como el uso de combustible contaminado o de bajo octanaje. El testigo indica una falla en una multitud de componentes, por lo que se recomienda llevar el carro a ser revisado en un taller especializado.

Su advertencia puede relacionarse con el sistema de aceleración del carro. En ese caso, significa que el pedal del acelerador, el cuerpo o el control de tracción presentan problemas.

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Este botón se puede encender incluso si se funde una de las luces de freno. Esto se debe a que el freno de mano, la dirección y el pedal cuentan con sistemas electrónicos capaces de avisar de cualquier inconveniente.

Otra de las funciones del sistema de advertencia EPC es controlar la ignición y regular la mariposa de aceleración basándose en la señal del propio sensor del pedal de acelerador.

El testigo EPC se encuentra en el velocímetro. Foto: Autolab

“Este sistema electrónico de aceleración, en realidad, está vinculado de forma directa a otros muchos sistemas del vehículo. Por eso, es posible que, además de encenderse el testigo EPC también se enciendan otros testigos alertándonos de una avería algo más concreta”, explicó el portal AutoTaller.

¿Qué hacer si se enciende el testigo EPC?

Volkswagen entregó una guía corta con 4 pasos para realizar en caso de que se encienda el testigo EPC en el tablero:

Detener el vehículo: apagar el carro en un lugar seguro evita problemas de seguridad, impide que haya mayores daños en el motor y, por lo tanto, mayores costos de reparación. Apagar y encender el carro: este paso podría resetear los sensores y sirve para mirar si la luz EPC se vuelve a encender o solo fue un error. Revisar el manual de propietario: en caso de que la luz siga encendida, es importante leer la información sobre el testigo EPC que haya en el manual para conocer las recomendaciones del fabricante. Llevar el carro a un taller: si el manual no entrega soluciones, es necesario llevar el vehículo a un centro especializado.