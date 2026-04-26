Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, envió una carta a Donald Trump en la que manifiesta su disposición a colaborar como testigo en procesos judiciales en Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

En la misiva, obtenida por CNN, Carvajal afirma su intención de revelar los riesgos y situaciones que presenció durante su trayectoria dentro del Estado venezolano, en medio de su propio proceso judicial por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Estados Unidos autoriza al Gobierno de Venezuela a pagar la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Carvajal busca cooperación judicial en EE. UU.

El exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal Barrios estaría buscando, según la información difundida, “expiar” sus responsabilidades ofreciendo colaboración contra el expresidente del régimen venezolano Nicolás Maduro ante autoridades y el expresidente Donald Trump.

Carvajal, quien durante años ocupó un papel clave dentro del aparato de inteligencia del chavismo, pasando a ser uno de los hombres más cercanos a los secretos militares del sistema, parece haber transitado de su posición como acusado a la de potencial informante.

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal podría aportar información clave en procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con Nicolás Maduro. Foto: Foto: @AlertaMundoNews

Esto ocurre después de que en 2025 se declarara culpable de cargos vinculados a narcotráfico y narcoterrorismo, en el marco de su proceso judicial en Estados Unidos.

En ese contexto, una carta enviada por el exgeneral a Donald Trump plantea la posibilidad de que su testimonio sea determinante en eventuales procesos judiciales contra Nicolás Maduro.

En la carta, obtenida por CNN, Carvajal expresa su intención de exponer los riesgos y las situaciones que habría presenciado durante su paso por el aparato del Estado venezolano.

Señaló además que esa información podría ser útil para que Estados Unidos refuerce su seguridad y capacidad de protección.

Dentro de esas declaraciones, Carvajal sostiene que Nicolás Maduro habría coordinado políticas orientadas a facilitar el ingreso de drogas y criminales hacia territorio estadounidense.

Además, señala el uso de la banda Tren de Aragua como parte de una estrategia de desestabilización contra Estados Unidos.

🇻🇪 | Hugo "El Pollo" Carvajal prestó declaración voluntaria en la Audiencia Nacional Española sobre el financiamiento ilegal de campañas electorales y movimientos políticos de izquierda, incluyendo a Podemos en España y líderes como Gustavo Petro, Lula da Silva, entre otros, por… pic.twitter.com/kFMQdwGlhx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2025

Acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Maduro

El exjefe de inteligencia, conocido como “el Pollo”, también ha hecho referencia a su conocimiento sobre el llamado Cartel de los Soles, una estructura que, según su versión, operaría dentro de redes de poder en Venezuela.

Carvajal fue un alto funcionario del sistema de inteligencia, pero posteriormente se distanció del gobierno de Maduro tras romper con el régimen en 2019 y huir a Europa, antes de su extradición en 2023.

En su relato, sostiene que el gobierno venezolano habría utilizado el narcotráfico como un instrumento de presión contra Estados Unidos.

Además, describió la existencia de una red de alto nivel en la que estarían involucrados mandos militares en actividades de tráfico de cocaína.

Estas afirmaciones se relacionan con los cargos federales que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, en medio de un proceso judicial de alto perfil en el Distrito Sur de Nueva York, tras una operación que llevó a su detención y traslado.

Carvajal fue durante años una figura central del chavismo, cercano a Hugo Chávez y director de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM), institución señalada por denuncias de represión y persecución política.

En 2019 rompió con el gobierno de Maduro y desde entonces comenzó a emitir señalamientos contra la estructura de poder venezolana.

Cómo vive Nicolás Maduro en la cárcel en Nueva York: así es el retrato que publicó The New Yorker

Aunque el gobierno venezolano ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico, voceros estadounidenses han sostenido públicamente acusaciones contra la antigua cúpula del poder en Caracas.

En este escenario, la eventual participación de Carvajal como testigo en un proceso judicial podría tener un impacto significativo, dado su conocimiento directo del funcionamiento interno del aparato de inteligencia del Estado venezolano.