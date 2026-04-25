Estados Unidos autoriza al Gobierno de Venezuela a pagar la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Venezuela a abonar con fondos estatales la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, encarcelados en EE. UU., acusados de delitos de narcotráfico.

Cómo vive Nicolás Maduro en la cárcel en Nueva York: así es el retrato que publicó The New Yorker

“Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió licencias enmendadas a los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro”, explicó la OFAC en un documento oficial.

El texto está firmado por el fiscal Jay Clayton con fecha del 24 de abril de 2026 y está dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso.

“Las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo que: (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, prosigue.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltados por agentes federales Foto: GC Images

Las autoridades de EE. UU. prohibieron usar fondos de Venezuela para pagar la defensa de Maduro y Flores, diciendo que eso violaría las sanciones que se han impuesto al país.

Maduro y Flores dijeron que esto violaba su derecho a un juicio justo y pidieron que se desestimara la acusación en su contra. Sin embargo, ahora piensan que se han solucionado los “asuntos subyacentes” y por eso, los acusados “retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro”.

En una audiencia que tuvo lugar en marzo, el juez de distrito de EE. UU. Alvin Hellerstein preguntó por qué la Fiscalía no dejaba que el Gobierno venezolano pagara la defensa de Maduro.

El soldado que apostó con información clasificada por la captura de Maduro salió libre bajo fianza

El juez señaló que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro y su esposa ya no se encuentran en ese país.

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el 3 de enero de 2026 en una incursión militar estadounidense y, posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos a la espera del proceso judicial.

Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.

*Con información de Europa Press