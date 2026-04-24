El soldado que apostó con información clasificada por la captura de Maduro salió libre bajo fianza

Gannon Ken Van Dyke, el suboficial mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos acusado de usar información clasificada sobre la Operación Resolución Absoluta para ganar más de $404.000 dólares en apuestas (más de 1.450 millones de pesos colombianos), fue puesto en libertad este viernes bajo una fianza de $250.000 dólares.

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Un magistrado federal en Carolina del Norte ordenó la liberación de Van Dyke y le exigió presentarse ante un tribunal federal en Nueva York antes del próximo martes para continuar su proceso judicial allí. Durante la audiencia, que duró casi una hora, Van Dyke dijo poco y le fue asignado un defensor público federal.

Van Dyke, de 38 años, estuvo involucrado durante aproximadamente un mes en la planificación y ejecución de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero de Caracas. Firmó acuerdos de confidencialidad en los que prometió no divulgar “ninguna información clasificada o sensible” relacionada con las operaciones.

Soldados de la Delta Force y Nicolás Maduro Foto: Captura de pantalla de X / Getty Images

Sin embargo, según la fiscalía, entre el 27 de diciembre de 2025 y la noche del 2 de enero de 2026, algunas horas antes de que comenzara el operativo en Caracas, realizó 13 apuestas en Polymarket apostando a que Maduro sería removido del poder antes del 31 de enero. Invirtió en total unos $33.034 dólares y obtuvo ganancias superiores a $404.000.

El 6 de enero, Van Dyke solicitó a Polymarket que eliminara su cuenta, alegando falsamente que había perdido acceso al correo electrónico asociado a ella. Fue la propia plataforma la que detectó la operación, alertó al Departamento de Justicia y cooperó con la investigación contra el militar implicado.

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Van Dyke enfrenta cargos de uso ilegal de información confidencial del gobierno, robo de información gubernamental no pública, fraude en commodities, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. De ser hallado culpable, podría enfrentar varios años de prisión por los delitos de los que se le acusa.

Donald Trump habló sobre el soldado implicado en el escándalo de apuestas. Foto: Fotomontaje Redes sociales/ AFP

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso en redes sociales: “Esto involucró a un soldado estadounidense que supuestamente aprovechó su posición para beneficiarse de una operación militar justa”, aseguró sobre el caso, manifestando que se seguirá investigando el caso.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, fue directo sobre el caso del militar: “El acusado supuestamente violó la confianza depositada en él por el gobierno de Estados Unidos al usar información clasificada sobre una operación militar sensible para apostar sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo para obtener ganancias. Eso es insider trading y es ilegal bajo la ley federal”.

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Consultado durante un evento en el Despacho Oval, el presidente Trump comparó el caso con el escándalo de beisbol del entrenador Pete Rose: “Es como Pete Rose apostando por su propio equipo”. Agregó que lo investigaría.