Un grupo de 20 congresistas demócratas rechaza los mensajes de Donald Trump sobre las elecciones presidenciales en Colombia

20 miembros demócratas del congreso de los Estados Unidos emitieron una declaración condenando los esfuerzos de funcionarios electos estadounidenses para “interferir” en las elecciones presidenciales de Colombia.

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Los congresistas reafirmaron que el futuro de Colombia “debe ser decidido únicamente por el pueblo colombiano” y enviaron un mensaje a la ciudadanía a pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial.

“Apoyamos firmemente la soberanía del pueblo colombiano y su derecho a determinar el futuro de su país”, comienza diciendo el comunicado compartido por el representante estadounidense, Jim McGovern.

The future of Colombia should be decided by the Colombian people alone—not by American politicians trying to tip the scales or interfere in another country’s elections.



20 Members of Congress are calling on the U.S. to respect Colombian sovereignty.



Read our statement here:… — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) June 12, 2026

“Los pueblos de Estados Unidos y Colombia han disfrutado de dos siglos de amistad y colaboración, con la democracia como valor fundamental compartido. Respaldamos de todo corazón el derecho del pueblo colombiano a ejercer sus libertades democráticas”, reza el comunicado.

“Consideramos que las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y otros miembros del Congreso para respaldar, promover o inclinar la balanza a favor de un candidato en particular son perjudiciales para los derechos democráticos del pueblo colombiano”, dice el texto.

“Los congresistas demócratas calificaron como “un insulto a su soberanía e integridad, y totalmente incompatibles con los principios estadounidenses de no injerencia en elecciones extranjeras. El futuro de Colombia debe ser decidido por el pueblo colombiano, no por políticos estadounidenses con sus propios intereses”, asegura el comunicado.

Los miembros del congreso emitieron un comunicado en las últimas horas Foto: Getty Images

Los miembros del congreso aseguraron que Colombia se encuentra en pleno proceso de elecciones nacionales que determinarán al próximo presidente del país y enfatizaron en que “el derecho a elegir a ese presidente pertenece al pueblo colombiano, y solo al pueblo colombiano”, dijeron.

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Cabe resaltar que el congresista demócrata estadounidense Jim McGovern mantiene una relación de cercanía, sintonía política y respaldo constructivo con el presidente Gustavo Petro y su administración.

A diferencia de los sectores más críticos en el Congreso de EE. UU. (especialmente en el ala republicana), McGovern se ha consolidado como una de las voces en Washington que más defiende y justifica el enfoque del actual gobierno colombiano.

El presidente de Estados Unidos emitió un mensaje de respaldo al candidato de la Espriella Foto: Montaje El País - AFP

El congresista defiende firmemente la intención del gobierno colombiano de implementar por completo los Acuerdos de Paz de 2016 y de avanzar en negociaciones con otros grupos armados (como el ELN) para frenar la violencia de raíz.