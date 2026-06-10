“Le solicito no intervenir en la campaña”: Gustavo Petro a Donald Trump tras ratificar su apoyo a Abelardo de la Espriella

Crece la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este último reiterara su “apoyo total” al candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella.

A Petro no le gustó que Trump volviera a pronunciarse a favor del abogado, expresando su malestar a través de su cuenta personal de X, con un mensaje que publicó en medio de la agenda de trabajo que está adelantando en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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“¿Y qué pasa si en elecciones en EE. UU. las gana otra manera de pensar? Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la vida y la libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump, frente al retrato de Abraham Lincoln y el jardín hermoso de rosas que diseñó el presidente Trump”, manifestó Petro.

Y agregó: “Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros. Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto”.

“Preguntemos si un alto funcionario de los EE. UU., llevando al gobierno de los EE. UU. a violar la Constitución de Colombia, tiene interés en ganarse una mina de oro en el departamento del Cauca, Colombia. Mi función constitucional es defender la soberanía de Colombia, su libertad y los derechos y libertades de todo su pueblo”, recalcó Gustavo Petro.

También manifestó en sus redes sociales: “Le solicito, como Presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”.

“Cualquiera que gane mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EE. UU., uno porque su patria es EE. UU. y otro porque su patria es Colombia, amante de la libertad y de la vida”, insistió el mandatario colombiano.

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Finalmente expresó: “Informo que Colombia logró detener el crecimiento del área de cultivos de hoja de coca que se duplicaron en el gobierno de Duque, y estuvimos en mi gobierno y ahora hemos disminuido en 13.000 hectáreas”.