Gustavo Petro acusó a Donald Trump de romper la Constitución de EE. UU. por apoyar a un candidato a la presidencia de Colombia

Se sigue endureciendo la postura del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de la campaña presidencial por la que atraviesa Colombia.

Y en uno de los apartes de su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde Nueva York, volvió a arremeter con dureza contra el republicano.

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“Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco, en su oficina, y me pareció agradable la conversación y me fui contento”, recordó Petro la reunión que sostuvo con el mandatario de ese país del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

Sin embargo, manifestó: “Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución, porque es una persona que dice lo mismo de lo que está en contra el papa”.

El presidente Gustavo Petro acusó al mandatario de EE. UU., Donald Trump, de romper la Constitución por apoyar “explícitamente” a un candidato a la Presidencia de Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ybqmTU8qpO — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

La molestia de Petro radicó en el apoyo que hizo público el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato Abelardo de la Espriella, quien, vale recordar, ganó la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, al obtener 10.361.499 votos, mientras que Iván Cepeda llegó a 9.688.361.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, El Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, manifestó en su momento Donald Trump en sus redes sociales.

Además, aseveró: “Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público”.

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Pero en otra ocasión y en diálogo con RTVC, el mandatario colombiano dijo sobre el apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella: “Traiciona el acuerdo que hizo conmigo de no intervenir en Colombia. Él debe dejar al pueblo colombiano libre para votar y escoger, pero no debe estar humillando los pueblos echándoles misiles, amenazando militarmente, acabando con el Derecho Internacional Humanitario”.