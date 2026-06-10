“Estupidez mía”: el presidente Gustavo Petro habló desde Nueva York de su polémico mensaje “Heil Hitler”

En medio de la fuerte discusión que se desató en el país por un controversial mensaje que publicó el mandatario colombiano Gustavo Petro en el que escribió “Heil Hitler”, el presidente se pronunció desde Nueva York.

Lo hizo en medio del discurso que dio en la apertura de una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales, no le puse contexto a una frase que respondía a un periodista colombiano; era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas que hoy defiende. No pronunció su nombre; no es lo importante aquí”.

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“Sino lo que pasó, puse contestándolo la frase Heil Hitler y tuvo 34 millones de vistas; yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, pero no, no es posible, nunca me había sucedido”, recalcó.

Desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gustavo Petro se refirió al polémico mensaje en el que escribió “Heil Hitler” y aseguró que fue “una estupidez mía”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KhHQIV3f1b — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Además, indicó en su intervención desde Nueva York: “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, en un momento difícil entre nuestros países: 10 millones, ¿de dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40 % de Colombia aún no está conectado, otra desigualdad social, pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast”.

“Increíble el alcance de ese trino, ¡34 millones es muchísimo! Especialmente considerando lo que mencionas sobre la brecha de conectividad en el país”, puntualizó Petro.

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Pero la polémica trascendió, ya que recientemente 24 legisladores de 14 países de América Latina condenaron ese mensaje que publicó Petro. Los parlamentarios rechazaron de manera categórica el uso de la expresión “Heil Hitler”. El hecho se dio en el marco de una respuesta del mandatario a una columna de opinión, lo que elevó el tono del debate político en la región.