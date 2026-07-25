El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a la detención de Hernando Deluque: “Comenzó la patria milagro”

Luego de la detención del exgobernador de La Guajira Hernando Deluque, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a ese hecho relacionándolo con el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Capturan al exgobernador Hernando Deluque para hacer efectiva condena por irregularidades en contratación

“Comenzó la patria milagro… ¿Qué dirán el presidente entrante Abelardo, su ministro del Interior Lara y los senadores de varios partidos que apenas hace unos días votaron para intentar, por fortuna sin éxito, elegir a Deluque como presidente del Congreso?”, cuestionó Sanguino.

La relación la hizo Sanguino porque el hijo del exgobernador es el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, que como mencionó el jefe de la cartera de Trabajo, hace unos días buscaba la presidencia del Senado, sin embargo, el pulso lo terminó ganando Honorio Henríquez, del Centro Democrático, gracias en parte a los votos del petrismo.

Deluque estaba siendo apoyado por el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella pues, según se conoció, habrían llegado a acuerdos gracias a que eran amigos de hace tiempo. Deluque tenía el respaldo de varios de los partidos tradicionales, sin embargo, dentro de esas colectividades algunos senadores terminaron respaldando a Henríquez.

El exgobernador Hernando Deluque quedó a disposición del CTI de la Fiscalía en las últimas horas en Riohacha, La Guajira, tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación adelantados cuando estuvo al frente del departamento.

Contra el exmandatario regional hay una condena del alto tribunal por 84 meses de prisión, es decir, de seis años, por el delito de peculado por apropiación por hechos ocurridos cuando estaba el frente de la administración departamental en el 2003.

El senador Alfredo Deluque aspiraba por la presidencia del Senado. Foto: Alejandro Acosta

En 2025, la Corte Suprema de Justicia había dejado sin efectos una condena anterior y había ordenado revisar nuevamente el proceso, por lo que posteriormente se determinó la responsabilidad de Deluque en estos hechos.

Hasta el momento ni el senador ni miembros del Gobierno entrante se han referido a esta detención, sin embargo, algunos actores políticos han analizado que esto habría podido jugarle en contra al presidente electo, Abelardo De La Espriella, pues el presidente del Senado será quien le coloque la banda presidencial el próximo 7 de agosto.

Precisamente, esa es otra discusión que se ha dado en el Congreso, pues ya se aprobó que De La Espriella se pueda posesionar en el Cauca, como lo había solicitado, gracias a una proposición que se aprobó en ese sentido. Aunque no se estableció que será en una guarnición militar, se le rendirían posteriormente honores a las Fuerzas Militares.