Política

Juliana Guerrero reapareció en las Fiestas del Mar de Santa Marta en medio de las revelaciones de SEMANA sobre su supuesta red de corrupción

SEMANA sacó a la luz testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias.

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María Fernanda Orjuela Espitia

25 de julio de 2026 a las 11:40 a. m.
Juliana Guerrero tendría poder sobre el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad.
Juliana Guerrero tendría poder sobre el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad. Foto: Guillermo Torres Reina

Las revelaciones publicadas este sábado por SEMANA sobre la red de corrupción que involucraría a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica siguen generando nuevas reacciones.

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SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

En las últimas horas, además, se conocieron imágenes en las que aparece la exfuncionaria disfrutando el viernes 24 de julio de las Fiestas del Mar, celebración que cada año reúne a miles de personas en Santa Marta.

Los videos muestran a Guerrero en medio del público disfrutando de música en vivo durante uno de los eventos de la programación oficial.

La aparición de este material ocurre el mismo día en que SEMANA dio a conocer una investigación basada en chats, audios, testimonios, registros de consignaciones y otros documentos que reconstruyen el funcionamiento de una red de corrupción que, según la información recopilada por este medio, operó alrededor de la contratación pública.

De acuerdo con esa investigación, empresarios interesados en acceder a negocios con entidades estatales habrían entregado millonarias sumas de dinero con la expectativa de obtener reuniones, contactos y gestiones que facilitaran la adjudicación de contratos. El expediente periodístico reúne múltiples elementos que hoy alimentan el debate público sobre el caso.

Las imágenes conocidas este sábado no hacen parte del material investigativo revelado por SEMANA, pero aparecen en un momento de alta atención mediática, cuando el caso continúa generando repercusiones en distintos sectores políticos.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado.
Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Las Fiestas del Mar son el principal evento cultural de Santa Marta y este año celebran los 501 años de la fundación de la ciudad. La programación incluye conciertos gratuitos, competencias náuticas, actividades deportivas, muestras gastronómicas, desfiles y presentaciones de artistas.

Mientras tanto, la investigación publicada por SEMANA sigue provocando reacciones y poniendo bajo la lupa las presuntas actuaciones de las hermanas Guerrero, un caso que continúa sumando nuevos capítulos conforme aparecen más elementos y pronunciamientos relacionados con el expediente.