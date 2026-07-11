En apenas unos días, Juliana Guerrero, uno de los personajes más polémicos del gobierno del presidente Gustavo Petro, por hechos como sus títulos académicos falsos, el empeño del mandatario en protegerla, sus extraños viajes VIP en aviones de la Policía y la terca intención de nombrarla viceministra pese a no cumplir requisitos, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

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SEMANA conoció en primicia la decisión de la Fiscalía de radicar el escrito de acusación contra la cuestionada joven cesarense.

Guerrero, quien es la delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar y cuenta con un robusto esquema de seguridad por parte de la UNP, será acusada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

En el documento conocido por SEMANA, la Fiscalía sostiene que Guerrero obtuvo el título de Contaduría Pública en julio de 2025, pese a no haber asistido a clases ni presentar exámenes en la Fundación Universitaria San José.

Juliana Guerrero, quien se ha vuelto una figura poderosa en el Gobierno Petro, validó más de cinco años de experiencia laboral en Raíces Afro. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Entre las pruebas está que, a finales de agosto de 2025, modificó la hoja de vida que montó en la Función Pública, con el fin de cumplir, en el papel, los requisitos para ser viceministra de la Igualdad. Esto, como un intento desesperado por acallar las críticas a su nombramiento.

En el sistema registró tres títulos de pregrado: Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contabilización de Operaciones Comerciales. Sin embargo, para la Fiscalía, citando informes de la Fundación San José, la joven nunca estuvo matriculada y no cumplió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para obtener la titulación.

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“Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema SIGEP II (...) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”, concluyó la investigación.

Así describe la Fiscalía cómo Guerrero consolidó la irregularidad: “El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”.

La Fiscalía presentará el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, con lo que iniciará el juicio por sus títulos falsos. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

En la investigación se señaló que Guerrero sabía que era una actividad ilícita, lo hizo y lo defendió públicamente, cuando ya era casi un hecho que iba a ser designada viceministra de las Juventudes.

“Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, resalta el ente investigador.

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El exsecretario de la San José

La Fiscalía decidió presentar también el escrito de acusación contra Luis Carlos Gutiérrez, quien hasta el 22 de septiembre de 2025 era el secretario de la Fundación Universitaria San José. Fue destituido por decisión de la junta directiva, al considerar que había dado su aval para la emisión de los títulos falsos.

Para la Fiscalía, Gutiérrez incurrió en el delito de falsedad en documento público, tras advertir que aprobó y firmó las resoluciones para convertir a Guerrero en profesional.

“Hizo constar que Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. (...) consignó hechos falsos en documentos auténticos”, señaló la Fiscalía.