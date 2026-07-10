El particular mensaje de Gustavo Petro porque no hubo empalme con Abelardo De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció inicialmente, el pasado martes 7 de julio, que quedaba suspendido el proceso de empalme con el Gobierno Petro.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno corrupto que termina su periodo, un Gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, dijo De La Espriella esa mañana de martes a través de X.

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Sin embargo, pasaron pocas horas y desde Cúcuta, De La Espriella anunció que daba por finalizado dicho proceso de empalme.

“Ya no podrán seguir mintiendo. Ya no podrán seguir maquillando la información porque ya seremos Gobierno y tendremos acceso a todo”, dijo el presidente electo, el miércoles 8 de julio.

Ahora, este viernes 10 de julio, el presidente Gustavo Petro compartió un particular mensaje a través de su cuenta en X, donde se refirió al hecho de que finalmente no hubo empalme.

El jefe de Estado reposteó un mensaje del Ministerio de Minas y Energía, a propósito del fenómeno de El Niño que se acerca y se consolidará en los próximos meses.

“Todo el tiempo desde el primer día, mi oposición anunció apagones de energía, y no ocurrió ninguno. Ni un solo segundo se frenó el flujo de energía eléctrica en el país. Fue la oposición de la mentira. Ahora que en diciembre estalla en su máximo el Superniño, el nuevo Gobierno es tan irresponsable que no vino al empalme a recibir los datos y las medidas a tomar”, empezó diciendo Petro en su mensaje.

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Luego, el presidente Petro le subió de tono al mensaje y habló de “sucios”.

“Muchas medidas, como la compra de gas, deben hacerse de inmediato, pues llegará más tarde que diciembre y los funcionarios abelardistas en Ecopetrol están demorando decisiones, esperando a su patrón. Son sucios hasta con su Gobierno próximo porque el gas debe llegar en noviembre; si no, es demasiado tarde. Ese es un crimen con el pueblo y la nación. Pasamos de generar 200 MW de capacidad anual a 4.400 MW de energía solar”, agregó.

Por último, Petro planteó posibles soluciones para hacerle frente al fenómeno de El Niño que, según el Ideam, golpeará con fuerza el país.

“En estos seis meses, la solución es que empresas y hogares con capacidad de pago trasladen sus vehículos a vehículos eléctricos y se pongan en instalaciones industriales y casas techos solares con batería y plantas solares con batería para bajar los costos de energía y no tener ningún problema en el ‘meganiño’ de diciembre a marzo del 2027”, concluyó Petro en su mensaje en redes sociales.