Fijan fecha y hora de la audiencia de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, salpicado en escándalo de corrupción

La rama judicial ya estableció la fecha y hora en la que la Fiscalía le imputará cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, salpicado por testigos en un entramado de supuesta corrupción que sumaría varios millones de pesos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La diligencia tendrá lugar el próximo 3 de agosto, a las 2:00 de la tarde. Al parecer, el ente de investigación no solo le atribuirá cargos, también podría solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario por el peligro que podría representar para el proceso.

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La audiencia también tendrá como protagonistas a otras personas que, aparentemente, se habrían aliado con Miguel Quintero en el Área Metropolitana: Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo.

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un mensaje que difundió en su cuenta de X: “Sebastián Ortega, socio de los hermanitos Quintero, está también vinculado en la venta de la gerencia de Afinia y el lote Carabineros; debe responder ante la justicia en este nuevo caso. Nadie está por encima de la ley”, dijo Gutiérrez.

Miguel Quintero y Miguel Quintero. Foto: Redes sociales

La Fiscalía General de la Nación contó que la investigación preliminar daría cuenta de que habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos en medio de la millonaria contratación del Área Metropolitana, que en ese momento estaba bajo la dirección de Juan David Palacio.

“De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, describió el ente de investigación en un comunicado público.

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SEMANA conoció que la Fiscalía destapará un abundante material probatorio que involucraría al hermano del exalcalde de Medellín en el aparente entramado. Entre tantas cosas, se cuenta con material extraído de celulares, movimientos bancarios, contratos y testimonios.