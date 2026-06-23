Niegan tutela de Daniel Quintero contra Sebastián López, vocero del Centro Democrático en Antioquia

El Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá le dio la razón al concejal de Medellín Sebastián López sobre el superintendente de Salud y exalcalde de Medellín Daniel Quintero en una tutela presentada por el exmandatario tras una publicación hecha por López en su cuenta de X.

Por indebida participación en política, Procuraduría abre investigación contra Daniel Quintero

“Resuelve negar la acción de tutela presentada por Daniel Quintero Calle en contra de Sebastián López Valencia”, se lee en el documento.

El mensaje que había enviado López decía: “¡Pilas! Se nos va a robar la Nueva EPS; no contentos con que Gustavo Petro la tenga intervenida y esté en jaque la atención en salud de 11 millones de usuarios. Dicen que el Alí Babá más grande de Medellín puede ser el nuevo gerente general. ¡Nos quieren robar otra vez!”, afirmó López cuando Quintero sonaba para ese cargo.

Asimismo, publicó un video en el que decía que iban a robar “la Nueva EPS”. “11 millones de afiliados que tienen ahí, 11 millones que esperan tener buena salud y 21 billones de pesos de presupuesto, ¿por qué sé que se la van a robar?, porque hay un rumor muy fuerte que Daniel Quintero, el Alí Babá de Medellín, podría ser el presidente de la Nueva EPS, que está intervenida hoy por Petro con unos resultados desastrosos, pero que donde él logra ser esa jugada con Daniel Quintero, que desfalcaron aquí a la ciudad de Medellín, esa Nueva EPS no tiene otro destino distinto a ser completamente desfalcada, la EPS más grande de los colombianos. Es tristeza en lo que nos tiene Gustavo Petro con los que se robaron a Medellín”, dijo el concejal de Medellín.

Sebastián López renunció al Concejo de Medellín. Foto: Tomado de www.sebastianlopez.org

Debido a esas declaraciones, Quintero dijo que serían “imputaciones calumniosas”, especialmente cuando se refiere a él como el “Alí Babá de Medellín”, haciendo referencia al personaje de Las mil y una noches, el ladrón de la historia.

Por otro lado, reclamó porque las acusaciones sobre su papel al frente de la Superintendencia de Salud estarían relacionadas con supuestos desfalcos y otros hechos considerados delitos.

“Presupone que hubo un robo anterior que le fue atribuido; que la expresión ‘que desfalcaron aquí a la ciudad de Medellín’ (en video) también imputa un delito de peculado y concierto para delinquir en un conjunto criminal. Por lo anterior el 9 de abril de 2026 remitió un correo electrónico al accionado requiriéndole la rectificación, el cual no fue contestado; que la publicación permanece activa”, reclamaron desde la defensa de Quintero.