Daniel Quintero: admiten demanda contra su nombramiento en la SuperSalud, pero rechazan suspenderlo del cargo

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda que presentó el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, en contra del nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, pero rechazó la medida cautelar que pedía suspenderlo provisionalmente mientras avanza el proceso administrativo.

La decisión firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez, expresidente del Consejo de Estado, fue “admitir la demanda de nulidad electoral” contra el nombramiento de Quintero, pero “negar el decreto de medida cautelar de suspensión provisional”.

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Por lo que el exalcalde de Medellín seguirá al frente de la Superintendencia de Salud hasta que la Sección Quinta tome una decisión definitiva sobre este proceso que inició Fico Gutiérrez junto a su gerente del Hospital General, Juan David Arteaga; la directora del Hospital Infantil del Concejo, Olga Cecilia Mejía, y la gerente de Metrosalud, Andriana Velásquez.

El magistrado Álvarez explicó en su decisión que la demanda fue admitida al encontrar ajustadas las exigencias para presentar ese tipo de recursos administrativos, como contar con precisión y claridad lo pretendido, determinar hechos y pretensiones que sustentan la intención y explicación de las presuntas violaciones, entre otros requisitos.

Pero sobre la medida cautelar de suspender temporalmente el nombramiento del superSalud, el togado precisó que hasta el momento no cuenta con todas las pruebas y antecedentes administrativos sobre las funciones de los cargos y trabajos que ha desempeñado el excandidato presidencial Daniel Quintero.

Esto teniendo en cuenta que los demandantes alegaron que Quintero llegó a la Superintendencia de Salud sin tener experiencia o formación relacionada con ese sector, pues su formación profesional demuestra que es ingeniero electrónico con una especialización en finanzas.

Sin embargo, el Consejo de Estado destacó que el demandado tendría experiencia en la Alcaldía de Medellín y en el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de Información, según las constancias que presentó la Presidencia y el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Jaramillo, para soportar dicho nombramiento. Además, el requisito para ese cargo exigen titulo profesional en cualquier disciplina.

La reacción de Quintero

Con la decisión hecha pública, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero salió en su cuenta de X a celebrar que el Consejo de Estado no haya tomado una medida cautelar en contra de su nombramiento, pese a que admitió la demanda que lo podría poner en jaque al frente de esa entidad.

“El Consejo de Estado negó la medida de suspensión provisional con la que Fico Gutiérrez y Andrés Forero buscaban que no ejerciera funciones de inspección y vigilancia sobre la entrega de medicamentos y de control contra la corrupción en EPS y hospitales”, manifestó en sus redes sociales.

El alto tribunal ahora ordenó una serie de pruebas y le notificó esta decisión a la Presidencia y al Ministerio de Salud para que contesten la demanda con los documentos que constaten los antecedentes del nombramiento de Quintero y el cumplimiento legal que existió detrás de esa decisión.