El pasado martes 19 de mayo, luego de varios días de búsqueda, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Toloza se encontraba desaparecida desde el 13 de mayo, tras haber acudido a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

A la mujer de 52 años le realizaron, ese en lugar que operaba de manera ilegal, una lipólisis láser. Tras quedar en delicado estado de salud, la sacaron en un carro y su cuerpo sin vida fue hallado en el punto mencionado anteriormente.

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Mientras el cuerpo de Yulixa era buscado por las autoridades, una amiga de ella ofreció una entrevista en el video podcast Conducta Delictiva.

Se trata de Stefanía López Artunduaga, quien en dicha entrevista abordó varios temas, entre estas, su amistad con Yulixa.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

Sin embargo, luego en redes sociales empezó una campaña de desprestigio contra López, donde la señalaban sin pruebas de su “presunta participación en estos lamentables hechos”.

Tras lo anterior, a López no le quedó de otra que acudir a una firma de abogados para que asuma su defensa.

Se trata de la firma de abogados Erazo & Solarte, la cual fue contratada por la amiga de Yulixa, con el objetivo de limpiar su nombre.

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“Tras su valiente aparición en el podcast Conducta Delictiva y el aporte de valiosa información y elementos materiales probatorios a la Fiscalía General de la Nación, nuestra representada ha sido víctima de numerosos señalamientos e incluso se tiene conocimiento de la aparición de contenido multimedia en redes sociales que de manera tendenciosa señala una presunta participación en estos lamentables hechos", indicaron desde la firma de abogados Erazo & Solarte a través de un comunicado.

Y agregaron: “La señora Estefanía López no solo fue una de las personas más cercanas a Yulixa Toloza, sino también quien, con valentía y sentido humano, aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Resulta profundamente injusto que una persona que decidió colaborar activamente con la búsqueda de verdad y justicia esté siendo objeto de ataques, señalamientos infundados, estigmatización y juicios temerarios en redes sociales, sin sustento probatorio alguno”.

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Por último, desde dicha firma de abogados recalcaron que López seguirá compareciendo ante las autoridades competentes, cada vez que sea requerida, de modo que el caso de su amiga Yulixa no quede impune a pesar de que hay cinco persona capturadas por su presunta participación en ese asesinato.

“Nuestra representada ha comparecido y continuará compareciendo ante las autoridades competentes cada vez que sea requerida, reiterando su absoluta disposición de contribuir al esclarecimiento total de este doloroso caso. Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadania, medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan de difundir afirmaciones irresponsables que vulneren derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de nuestra representada”, concluyeron en el comunicado de la firma de abogados Erazo & Solarte.