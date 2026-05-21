La fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los cargos de ocultamiento, alteración, destrucción de elementos materiales probatorios a Jesús Alberto Hernández Morales y Kevis Daniel Sequeira Delgado por los hechos que rodearon la desaparición forzada de Yulixa Toloza.

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La fiscal del caso señaló que los dos hombres, oriundos de Venezuela, fueron contactados de manera constante por personas relacionadas con la clínica estética a la que Yulixa Toloza ingresó en la mañana del 13 de mayo para someterse a un procedimiento.

“Entra caminando al centro estético y luego, simplemente, se pierde”, señaló la fiscal al referirse a la manera en que la mujer ingresó al establecimiento ubicado en el sur de Bogotá. Desde ese momento, se perdió su rastro.

La dueña del centro estético, su esposo y la persona que realizó el procedimiento subieron el cuerpo sin vida de Yulixa, presuntamente por la fuerza, al vehículo particular.

Las pruebas recolectadas indican que estas tres personas se dirigieron hasta el departamento de Cundinamarca, donde abandonaron el cuerpo en cercanías al municipio de Apulo. Posteriormente, viajaron hacia Norte de Santander con la intención de cruzar la frontera.

Después, María Fernanda Delgado contactó a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvin Daniel Sequera Delgado para “ubicar y retirar de la vivienda” el vehículo de placas UCQ 340 “para llevarlo a un parqueadero y luego venderlo con urgencia”.

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Según la investigación, con esto buscaban eliminar cualquier tipo de evidencia del traslado del cuerpo sin vida de Yulixa.

“Se advierte, allí también en unos chats que fueron entregados de manera voluntaria por los aquí iniciados presentes, que debían utilizar tapabocas para que no los vieran y menos la misma señora a quien estaba custodiando ese carro en su garaje”, narró la fiscal.

Con estas pruebas, agentes de la Policía Metropolitana de Cúcuta realizaron la captura de estas dos personas antes de que concretaran la venta del vehículo.

Las pruebas técnicas llevaron a concluir que el vehículo que iban a recoger fue el mismo al que fue “llevada a rastras la señora Yulixa Toloza, quien entró, como ya lo había establecido, caminando a un centro estético de la ciudad de Bogotá y después simplemente se pierde. ¿Dónde? A bordo de este vehículo que es utilizado para transportar a quienes están huyendo de la justicia y que ya han sido capturados y puestos a disposición de las autoridades venezolanas”.

Esto en referencia a María Fernanda Delgado, Edison Torres y Eduardo David Ramos, quienes fueron detenidos el pasado martes 18 de mayo.

“La conexión que tiene este vehículo, su señoría, con ellos, iniciados, es absolutamente importante”, advirtió la delegada del ente investigador. “Transportan a una persona que para ese momento estaba desaparecida y sobre la cual inicialmente se activó el mecanismo de búsqueda urgente y que posteriormente indica la relación que ellos tienen, gracias a que la señora María Fernanda Delgado, como ya se indicó, precisamente ella los contacta para que movilicen ese vehículo a cambio de una remuneración”.

Las pruebas recolectadas indican que por borrar la evidencia se les ofreció una suma cercana a los 800 mil pesos.